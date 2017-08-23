Юные сыктывкарцы отметили День Республики Коми изучением родного края

23 августа 2017 года, 12:00 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минтруда РК

Юные сыктывкарцы отметили День Республики Коми увлекательно и с пользой. Сотрудники соцзащиты устроили для детей познавательные мероприятия с творчеством и развлечениями.

22 августа сотрудники и младшие воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Сыктывкара отметили День рождения Республики Коми познавательным мероприятием.

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"Ребята узнали много полезной информации о нашей республике, о том, какие города расположены на ее территории, о ее несметных природных богатствах, о людях и их занятиях. Познакомились с государственными символами Коми – гербом и флагом и обсудили, что значат цвета флага нашей республики. Кроме этого, все юные участники мероприятия изготовили для себя сувениры – флажки с триколором Республики Коми", - рассказали сотрудники центра.

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В учреждении также сообщили, что к 96-летию Республики Коми воспитатели и воспитанники Центра совместными усилиями оформили выставку детских рисунков, посвященных этому празднику.

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А детям, посещающим клуб "Веселый отдых" при Центре социального обслуживания населения Эжвинского района Сыктывкара, День Республики Коми запомнится путешествием по памятным местам Эжвы.

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"Во время этой ребята познакомились с арт-объектами и памятниками Эжвы. На остановках у каждого объекта дети отвечали на вопросы о Коми, вспомнили государственные символы нашей республики, расшифровали цвета ее флага, называли города и реки нашего края, рассказывали о растительном и животном мире Коми-земли", - поделились работники отделения социальной помощи семье и детям эжвинского Центра соцобслуживания.

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По их словам, увлекательная экскурсия по Эжве закончилась празднично - веселыми играми на детской площадке и сладкими призами.

Комиинформ

  Ключевые слова: 96-летие
  Рубрика: Общество
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