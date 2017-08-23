В Ухте искали бомбу

23 августа 2017 года, 8:57 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Жителей Ухты 21 августа переполошил брошенный пакет.

Сообщение о подозрительном предмете поступило в полицию около 18.00. На улицу Дзержинского выехали оперативные службы.

Как пояснили "Комиинформу" в Ухтинском аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми", пакет находился на улице возле дома №12. Оперативники выяснили, что вызов оказался ложным: в пакете находились забытые вещи.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, пакет, бомба
  Рубрика: Происшествия
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