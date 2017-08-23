Жители Усть-Кулома призывают помочь односельчанам-погорельцам. Информацию о том, что с земляками случилась беда, они распространяют через соцсети.

Как говорится в сообщении 17 августа в поселке Паспом случилось несчастье - сгорел трехквартирный жилой дом, в том числе квартира у семьи Двоеглазовых.

Без вещей и крова остались семь человек, в том числе пять несовершеннолетних. Сегодня они проживают у знакомых и родственников.

Всех неравнодушных просят проявить милосердие и оказать финансовую помощь либо помощь в виде одежды, школьных принадлежностей, мебели, бытовой техники, постельного белья, посуды.

Необходимая одежда: женская зимняя, демисезонная (взрослая и подростковая) - 44-46 размеры;

одежда зимняя, демисезонная на девочку 7 лет - рост 1,1 м.

Обувь: женская 38-39 размеры, 34 размер.

Вещи для погорельцев принимаются по адресу: Усть-Кулом, ул. Советская, д. 37 (здание администрации района, 3 этаж, каб. № 34).

Счет, на который можно отправить денежную помощь: № 40817810528780193431 (Двоеглазова Надежда Велиевна) Коми отделения № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар.

Мобильный телефон Двоеглазовой Н.В.: 89042387820.