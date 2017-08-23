АО "Транснефть - Север" провело работы по воспроизводству водных биоресурсов

АО "Транснефть-Север" в рамках реализации экологической политики провело работы по искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов. В районе д.Черепаниха Вологодской области специалисты Общества совместно с ихтиологами и представителями надзорных ведомств выпустили в р.Сухону и р.Вагу

69 тысяч мальков краснокнижной стерляди весом более 6 грамм каждый.

Молодь стерляди по заказу АО "Транснефть-Север" выращивалась рыбоводной компанией. В августе специалисты признали мальков пригодными к выпуску в водоем.

"Это уже далеко не первый случай, когда предприятие помогает зарыблять вологодские реки. В частности, в прошлые годы большое количество мальков нельмы было выпушено в р.Кубену, и уже есть результаты. Судя по контрольным выловам, нельма прижилась и заметно прибавила в весе", - отметил ведущий сотрудник Вологодского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга Михаил Борисов. По словам специалиста, время созревания выпускаемых сеголеток до товарного вида весом 1 килограмм может составить пять-шесть лет. Сегодня сухонская стерлядь занесена в Красную Книгу Вологодской области и ее вылов запрещен.

Выпуск рыбы ценных пород в водные акватории АО "Транснефть- Север" проводит ежегодно. Высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства – непременное условие деятельности компании, а воспроизводство рыбных запасов рек на территории производственной деятельности – часть экологической программы ПАО "Транснефть".

"АО "Транснефть-Север" сертифицировано по системе экологического менеджмента и уделяет огромное внимание вопросам охраны окружающей среды. Стерлядь – единственный представитель осетровых, который обитает в водоемах Вологодской области. И Сухона является одной из рек, где этот вид сохранился в естественном состоянии. Уверен, что по итогам данного мероприятия мы получим положительные результаты в самое ближайшее время – выживаемость мальков такого размера в разы выше, чем у личинок", - рассказал начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть-Север" Александр Бондарев.

В торжественном выпуске сеголеток стерляди приняли участие дети работников нефтеперекачивающей станции "Погорелово".

Справочно:

АО "Транснефть – Север", дочернее общество ПАО "Транснефть", эксплуатирует более 1,5 тыс. километров магистральных нефтепроводов "Уса-Ухта" и "Ухта- Ярославль", расположенных в северо-западной части Европейского Севера. Нефтепровод пересекает 26 крупных рек, в том числе судоходные: Печору, Северную Двину, Сухону и Волгу.