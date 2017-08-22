В Кировском парке сыктывкарцы спасались от праздника и жары под гигантским фонтаном

Набережная Сыктывкара встретила День рождения Коми с аншлагом. Для сыктывкарцев, которые решили отдохнуть в Кировском парке, организаторы приготовили сюрприз.

С 12.00 в тени 80-летних деревьев начала работать площадка "Радуга детства", где аниматоры предложили маленьким сыктывкарцам активные игры. Здесь же выступили творческие коллективы города и юные звездочки.

У главного входа в парк свою программу показала шоу-группа барабанщиков Beat Makers. Коллектив традиционно собрал большую аудиторию.

Однако неожиданным "гвоздем" программы стал гигантский фонтан, который соорудили из пожарного шланга прямо на набережной. Дети и взрослые спасались здесь от жары, некоторых окатывали водой, даже не спрашивая.

Воду для забавы брали из Сысолы.

Праздничные гулянья в парке завершились в 15.00. С 21.00 в местечке Заречье прогремит праздничный салют.