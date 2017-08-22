Суд обязал Минздрав Коми заплатить за купленные пациентами дорогие лекарства

Мировой судья Куратовского судебного участка Сыктывкара удовлетворил исковые заявления прокурора города о взыскании денежных средств с Министерства здравоохранения Республики Коми в пользу граждан в связи с самостоятельным приобретением ими дорогостоящих препаратов.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре региона, обращению в суд предшествовало проведение проверки по двум обращениям в прокуратуру города граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках региональной и федеральной льготы, за защитой нарушенных прав.

В ходе проверки установлено, что ввиду наличия заболевания каждому из заявителей необходим прием дорогостоящих лекарственных препаратов "Сертикан" и "Ксарелто".

На основании п. 4 постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" на органы исполнительной власти субъектов РФ возложена обязанность по своевременному обеспечению оплаты лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относятся, в том числе, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Министерство здравоохранения Республики Коми является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим, в том числе, функции по формированию и реализации государственной политики, в сфере охраны здоровья граждан на территории Республики Коми, фармацевтической деятельности, предоставлению государственных услуг в сфере охраны здоровья (п. 1 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Коми).

Таким образом, обязанность по своевременной организации закупа лекарственных препаратов для льготной категории граждан возложена на Министерство здравоохранения Республики Коми.

Однако обязанность по своевременному обеспечению необходимым лекарствами Министерство здравоохранения Республики Коми в каждом из случаев надлежаще не исполнило. Это привело к необходимости приобретения лекарств гражданами за собственные денежные средства, в целях соблюдения плана лечения.

Мировой судья Куратовского судебного участка Сыктывкара обязал Министерство здравоохранения Республики Коми возместить затраченные горожанами денежные средства в размере 11 600 и 7 000 рублей соответственно. Судебные решения в законную силу не вступили.