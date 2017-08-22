Ижемцы празднуют День республики

Сегодня в Ижме проходит праздничная программа, посвященная 96-летию Республики Коми. На площади Центрального дома культуры развернулись многочисленные площадки.

Как сообщает администрация Ижемского района, сотрудники районного историко - краеведческого музея подготовили экспозиции о Республике Коми, журналисты удивляют гостей первыми выпусками газеты "Новый Север", а библиотекари организовали книжный бульвар.

Тут же подводят итоги конкурса детских рисунков "Сőвмы да быдмы, менам чужан му!" и выбирают самое лучшее блюдо из картошки. Большой ассортимент продовольственной продукции представлен на ветеранском подворье. Теплую атмосферу праздника поддерживают творческие коллективы и сорокалитровый самовар в центре площади.

Руководитель администрации МР "Ижемский" Любовь Терентьева вручила благодарственные письма выдающимся работникам и коллективам Ижемского района, а также поздравила присутствующих с праздником:

"Одной из важнейших задач для Ижемского района является повышение качества жизни людей. При поддержке руководства республики строятся и приводятся в порядок детские сады и школы, ремонтируются дороги. Радует то, что нашим детям, молодежи доступно качественное образование. Год добрых дел, объявленный в республике, только подтвердил, насколько большое внимание мы уделяем преемственности поколений, воспитанию молодых людей в лучших традициях патриотизма, ответственности за развитие своего района, республики", - сказала Л.Терентьева.

Глава Ижемского района – председатель Совета МР "Ижемский" Татьяна Артеева присоединилась к поздравлениям и открыла марафон стихов, прочитав на двух языках произведение Владимира Попова "Ижма одна на планете".

Школьники Ижемского района организовали акцию, посвященную Дню российского флага, который отмечается сегодня, 22 августа. Ребята спели Гимн российской Федерации и раздали зрителям праздничные ленточки.

Вечером у Ижемского ЦДК состоится концерт, до 17.00 напротив здания районной администрации будет работать продовольственная ярмарка.