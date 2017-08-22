В Верхней Максаковке появился новый спортивный объект

В рамках празднования 96-летия Коми в пригородном поселке состоялось открытие нового тренажерного комплекса для круглогодичного использования, установленного в сквере "Коми парма" в рамках регионального проекта "Народный бюджет".

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, спортивная площадка состоит из десяти антивандальных тренажеров для проработки всех групп мышц. Заниматься на них могут как дети, так и взрослые, включая пожилых людей. Площадка оборудована теневым навесом, что делает ее пригодной для использования в любых погодных условиях.

С появлением нового спортивного объекта жителей поселка поздравил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

"Это действительно радостное событие для поселка и для вас - его жителей. Вы сказали, что вам нужен этот комплекс, вы предложили место его размещения, а правительство Коми, мэрия города и местные предприниматели поддержали эту народную инициативу. В первую очередь, мы благодарим правительство региона за замечательный проект "Народный бюджет", в рамках которого и появилась эта площадка", - отметил Валерий Козлов.

Градоначальник также поздравил всех присутствующих с Днем Республики Коми и Дне флага Российской Федерации, пожелав жителям Верхней Максаковки успехов во всех начинаниях.

Присутствовавшие на мероприятии жители поселка единогласно выразили положительное мнение о новой спортивной площадке, пообещав, что простаивать тренажёры точно не будут.

*** Проект "Народный бюджет" запущен главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Всего в Сыктывкаре на 2017 год запланирована реализация пяти "народных проектов" социальной направленности, профинансированных регионом в рамках реализации данного проекта при софинансировании со стороны муниципалитета.