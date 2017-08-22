В Верхней Максаковке появился новый спортивный объект

22 августа 2017 года, 14:32 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

В рамках празднования 96-летия Коми в пригородном поселке состоялось открытие нового тренажерного комплекса для круглогодичного использования, установленного в сквере "Коми парма" в рамках регионального проекта "Народный бюджет".

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, спортивная площадка состоит из десяти антивандальных тренажеров для проработки всех групп мышц. Заниматься на них могут как дети, так и взрослые, включая пожилых людей. Площадка оборудована теневым навесом, что делает ее пригодной для использования в любых погодных условиях.

С появлением нового спортивного объекта жителей поселка поздравил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

"Это действительно радостное событие для поселка и для вас - его жителей. Вы сказали, что вам нужен этот комплекс, вы предложили место его размещения, а правительство Коми, мэрия города и местные предприниматели поддержали эту народную инициативу. В первую очередь, мы благодарим правительство региона за замечательный проект "Народный бюджет", в рамках которого и появилась эта площадка", - отметил Валерий Козлов.

Градоначальник также поздравил всех присутствующих с Днем Республики Коми и Дне флага Российской Федерации, пожелав жителям Верхней Максаковки успехов во всех начинаниях.

Присутствовавшие на мероприятии жители поселка единогласно выразили положительное мнение о новой спортивной площадке, пообещав, что простаивать тренажёры точно не будут.

*** Проект "Народный бюджет" запущен главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Всего в Сыктывкаре на 2017 год запланирована реализация пяти "народных проектов" социальной направленности, профинансированных регионом в рамках реализации данного проекта при софинансировании со стороны муниципалитета.

Комиинформ

  Ключевые слова: Сыктывкар, спорт, молодежь, дети
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:40 21.08.2017
В Коми пройдет Чемпионат и Первенство республики по летнему биатлону
12:04 21.08.2017
"Сильнейшие и мудрейшие" спортсмены выявили лучших в категории 40+
17:26 18.08.2017
Воспитанники спортшкол покажут на Коми ВДНХ свои достижения


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

15:15
На 96-летие Коми республика предстала во всем своем многонациональном разнообразии
13:50
В Верхней Максаковке появился новый спортивный объект
13:36
В центре Сыктывкара "Город игр" предложил дошколятам анимацию, стрельбу из лука и битву на мечах
13:28
Путешествие во времени и пространстве: как День Республики отмечают в Нацмузее, Нацгалерее и детской библиотеке Коми
13:20
Юные мультипликаторы выпустили анимационный фильм "Пластилиновый Сыктывкар"

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео