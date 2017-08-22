Юные мультипликаторы выпустили анимационный фильм "Пластилиновый Сыктывкар"

22 августа 2017 года, 13:55 | Сыктывкар

Семнадцать юных мультипликаторов стали участниками анимационного проекта к 96-летию Республики Коми. Плод их творчества на суд зрителя вынесла сегодня, 22 августа, Национальная детская библиотека имени Маршака.

Под руководством ведущего библиотекаря Марины Мальцевой, дети в возрасте от семи до 12 лет в течение мая и июня лепили мультфильм из пластилина. У каждого была своя роль: кто-то занимался деревьями и цветами, кто-то фоном, кто-то светскими зданиями и церквями, кто-то фигурами людей.

1.jpg

Фото Марины Мальцевой

"Что-то приходилось перелепливать, например, фигуру Екатерины Второй. Работу над мультфильмом совмещали с экскурсиями по городу, узнавали его историю, зарисовывали здания, которые потом переносили в мультфильм", - рассказала "Комиинформу" Марина Мальцева, которая руководит в библиотеке студией "Сказки-краски".

Дети работали над "Пластилиновым Сыктывкаром" с увлечением, иногда приходя с утра и задерживаясь до самого вечера. Параллельно постигали науку съемки мультфильма с помощью покадровой обратной съемки со штатива.

3.jpg

В четырехминутном фильме лосенок Йорапи голосом семилетней Рады Казаковой рассказывает о достопримечательностях столицы Коми. Сыктывкар предстает перед зрителями городом с историей. Авторы сконцентрировались на исторических зданиях, начиная от дома купцов Сухановых. Нашлось место и приметам современности, например, Грибному переулку, и известным персонажам.

2.jpg

В библиотеке планируют, что детская работа станет участницей анимационных конкурсов на уровне России.

Ольга Полина

  Ключевые слова: мультфильм, дети, библиотека
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:28 22.08.2017
Путешествие во времени и пространстве: как День Республики отмечают в Нацмузее, Нацгалерее и детской библиотеке Коми
12:29 22.08.2017
На Театральной площади Сыктывкара начался квест по Республике Коми
19:29 21.08.2017
Сергей Гапликов: "Республика Коми всегда отвечает любовью и уважением к тем, кто несёт добро"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

13:36
В центре Сыктывкара "Город игр" предложил дошколятам анимацию, стрельбу из лука и битву на мечах
13:28
Путешествие во времени и пространстве: как День Республики отмечают в Нацмузее, Нацгалерее и детской библиотеке Коми
13:20
Юные мультипликаторы выпустили анимационный фильм "Пластилиновый Сыктывкар"
12:29
На Театральной площади Сыктывкара начался квест по Республике Коми
11:13
При обращении в Комиэнерго жители республики чаще интересуются услугой подключения к сетям

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео