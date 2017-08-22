Юные мультипликаторы выпустили анимационный фильм "Пластилиновый Сыктывкар"

Семнадцать юных мультипликаторов стали участниками анимационного проекта к 96-летию Республики Коми. Плод их творчества на суд зрителя вынесла сегодня, 22 августа, Национальная детская библиотека имени Маршака.

Под руководством ведущего библиотекаря Марины Мальцевой, дети в возрасте от семи до 12 лет в течение мая и июня лепили мультфильм из пластилина. У каждого была своя роль: кто-то занимался деревьями и цветами, кто-то фоном, кто-то светскими зданиями и церквями, кто-то фигурами людей.

Фото Марины Мальцевой

"Что-то приходилось перелепливать, например, фигуру Екатерины Второй. Работу над мультфильмом совмещали с экскурсиями по городу, узнавали его историю, зарисовывали здания, которые потом переносили в мультфильм", - рассказала "Комиинформу" Марина Мальцева, которая руководит в библиотеке студией "Сказки-краски".

Дети работали над "Пластилиновым Сыктывкаром" с увлечением, иногда приходя с утра и задерживаясь до самого вечера. Параллельно постигали науку съемки мультфильма с помощью покадровой обратной съемки со штатива.

В четырехминутном фильме лосенок Йорапи голосом семилетней Рады Казаковой рассказывает о достопримечательностях столицы Коми. Сыктывкар предстает перед зрителями городом с историей. Авторы сконцентрировались на исторических зданиях, начиная от дома купцов Сухановых. Нашлось место и приметам современности, например, Грибному переулку, и известным персонажам.

В библиотеке планируют, что детская работа станет участницей анимационных конкурсов на уровне России.