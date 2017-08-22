На Театральной площади Сыктывкара начался квест по Республике Коми

Творческая и интеллектуальная площадка приглашает сыктывкарцев "отдохнуть" и потренировать ум в рамках празднования Дня рождения Коми.

На Театральной площади Сыктывкара 22 августа с 11:00 стартовал квест "Коми край - на век любимый". В игре по станциям могут участвовать все желающие. Для этого необходимо получить маршрутный лист, пройти станции - "В гостях у Райды", "Краеведческий калейдоскоп", "Литературно-краеведческое ГТО" и получить призы.

Организаторы "Литературного ГТО" предлагают за минуту в длинной череде несвязанных букв найти фамилию коми писателя или по обложкам узнать автора книги. Одно из самых захватывающих заданий - народные коми загадки, которые организаторы будут загадывать на коми или русском языке. Правильное слово нужно перевести с помощью коми словаря. Ответы записывают в кроссворд.

Корреспондент "Комиинформа" не смог на скорость разгадать загадки: "В земле без корня растет", "Меня часто просят, а как покажусь, прячутся", "У одной матери пять сыновей".

Еще одна станция украшена красивой картой, на которую необходимо бросить кубик. Где он остановится, такую категорию вопроса и предложат ведущие. Сложность вопросов разная: "Назовите столицу Коми" или "Кто стал первым ректором Сыктывкарского университета".

На станции "Краеведческий калейдоскоп" участникам предлагают из букв Пермской азбуки составить названия популярных книг. Стефан Пермский создал эту азбуку специально для коми-зырян.

Второй конкурс предлагает изображений с достопримечательностями правильно разместить на географической карте.

На станции "В гостях у Райды" можно поиграть в старинные коми игры с медведем. Например, принести воду в самовар и покидать шишки.

Исторический квест можно будет пройти до 15:00.

Помимо соревнований, библиотекари традиционно открыли площадку для буккроссинга, которая мгновенно собрала очередь. Чтобы обменяться лучшими книгами, стоит поторопиться.