На Театральной площади Сыктывкара начался квест по Республике Коми

22 августа 2017 года, 12:29 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Творческая и интеллектуальная площадка приглашает сыктывкарцев "отдохнуть" и потренировать ум в рамках празднования Дня рождения Коми.

На Театральной площади Сыктывкара 22 августа с 11:00 стартовал квест "Коми край - на век любимый". В игре по станциям могут участвовать все желающие. Для этого необходимо получить маршрутный лист, пройти станции - "В гостях у Райды", "Краеведческий калейдоскоп", "Литературно-краеведческое ГТО" и получить призы.

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Организаторы "Литературного ГТО" предлагают за минуту в длинной череде несвязанных букв найти фамилию коми писателя или по обложкам узнать автора книги. Одно из самых захватывающих заданий - народные коми загадки, которые организаторы будут загадывать на коми или русском языке. Правильное слово нужно перевести с помощью коми словаря. Ответы записывают в кроссворд.

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Корреспондент "Комиинформа" не смог на скорость разгадать загадки: "В земле без корня растет", "Меня часто просят, а как покажусь, прячутся", "У одной матери пять сыновей".

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Еще одна станция украшена красивой картой, на которую необходимо бросить кубик. Где он остановится, такую категорию вопроса и предложат ведущие. Сложность вопросов разная: "Назовите столицу Коми" или "Кто стал первым ректором Сыктывкарского университета".

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На станции "Краеведческий калейдоскоп" участникам предлагают из букв Пермской азбуки составить названия популярных книг. Стефан Пермский создал эту азбуку специально для коми-зырян.

Второй конкурс предлагает изображений с достопримечательностями правильно разместить на географической карте.

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На станции "В гостях у Райды" можно поиграть в старинные коми игры с медведем. Например, принести воду в самовар и покидать шишки.

Исторический квест можно будет пройти до 15:00.

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Помимо соревнований, библиотекари традиционно открыли площадку для буккроссинга, которая мгновенно собрала очередь. Чтобы обменяться лучшими книгами, стоит поторопиться.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: праздник, коми
  Рубрика: Общество
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