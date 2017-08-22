На Коми ВДНХ ижемцы представили 18 сортов иван-чая и сердце оленя

22 августа 2017 года, 11:07 | Сыктывкар, Ижемский
фото администрации Ижемского района

Ижемский район принял участие в выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" в Сыктывкаре.

Посетителям выставки представили молочную и мясную продукцию от ижемских производителей, таежные дикоросы, меховые изделия, разнообразные сувениры.

Как рассказали "Комиинформу" в администрации Ижемского района, предприниматель Михаил Канев привез около 4 кг иван-чая. Из 18 наименований его продукции, особой популярностью среди гостей пользовался чай из плодоножек морошки. Центральное место в ижемском подворье занял мясной деликатес из сердца оленя.

Испокон веков это блюдо олицетворяло бесстрашие и мужество древних ижемцев, предназначалось для благородных людей. Для тех, кто хотел приобрести мясомолочную продукцию, на территории торгово-развлекательного центра осуществляла работу автолавка от ООО "Заречье".

Большой интерес у посетителей выставки вызвали уникальные игрушки гамского мастера Владимира Рочева. Созданные работы в ювелирной точности повторяли элементы быта и утвари коми-ижемцев: пасхальные качели, колодец, нарты, колыбель. Сувениры автора представляла глава Ижемского района – директор Центра занятости населения Татьяна Артеева. По ее словам, это хороший пример, когда человек решает открыть свое дело. Именно поэтому, сегодня Центр делает упор на развитие самозанятости среди населения и малых предприятий Ижемского района.

Праздничную атмосферу создавал фольклорный коллектив "Купарка". Артисты Ижемского ансамбля песни и танца представили новую программу под названием "Чукарчам гаж вылö", впервые показанную на фестивале фольклорно-этнографической реконструкции "Старина" в Республике Карелия. Это красочное 10-минутное представление, повествующее о народном гулянии перед "Лудом".

Стать частью импровизированного праздника мог и любой желающий, просто переодевшись в национальный костюм. Также предоставлялась возможность сфотографироваться у тантамарески под названием "Ижемская пара". Ижемский РЦДТ и районный историко-краеведческий музей тоже поддержали делегацию на Коми ВДНХ. Сотрудники учреждений провели мастер-класс росписи по дереву и игру "Краеведческое лото".

Комиинформ

  Ключевые слова: торговля. Ижма, праздник, культура, коми, история
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:44 21.08.2017
В Коми рассмотрят способы воспитания педагогов для организации досуга молодежи
11:08 21.08.2017
В День республики площадка "под часами" в столице Коми станет "Игрогородом"
09:55 19.08.2017
Сергей Гапликов проверил, как освоен грант главы на обновление Дворца культуры в Ухте


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

20 августа

1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео