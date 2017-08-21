Нетрезвый полуночник "собрал" в сыктывкарском дворе четыре автомобиля

В Сыктывкаре произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, нетрезвый сыктывкарец 1983-го года рождения, находясь за рулем "Фольксваген Пассат", двигался по двору напротив дома №81 по улице Пушкина.

Не справившись с управлением, он совершил наезд на Шевроле Ниву, а после - на Киа Спортаж. Последнюю откинуло на стоящую сзади Ладу Калина, а отечественный автомобиль - на ВАЗ 3110. Машины получили различные повреждения.

Исковеркан и автомобиль виновника аварии. Сам он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы. За медпомощью обратился позже.

Мужчина имеет права с 2001 года. В течение года за нарушение ПДД привлекался к ответственности трижды.