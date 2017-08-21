Глава Коми Сергей Гапликов: "У нас есть проблемы помимо "Матильды"

Руководитель региона не поддержал идею запретить показ нашумевшей картины "Матильда" в регионе.

На встрече главы с представителями национально-культурных автономий 21 августа в Доме дружбы народов прозвучало предложение отказаться от показа фильма "Матильда" в Коми. С этой идеей выступил иерей Владимир Ичеткин. Он отметил, что в трёх регионах уже принято такое решение.

"Много копий ломается вокруг этого фильма,но,простите, что у нас, других проблем нет? - высказался С.Гапликов. - Есть люди,которые так видят историю. А другие видят иначе. Мне кажется, это не государство,а культурная среда должна отвечать на вопросы нравственности в искусстве".

Также он добавил, что если даже фильм не выйдет в прокат, он появится в интернете, и те, кто хочет, сможет его посмотреть.

***"Матильда" — находящийся в производстве российский художественный фильм режиссёра Алексея Учителя. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II. Премьера запланирована на 25 октября 2017 года.

Планируемый выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики.