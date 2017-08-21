Глава Коми Сергей Гапликов: "У нас есть проблемы помимо "Матильды"

21 августа 2017 года, 14:44 | Сыктывкар
Tele.ru

Руководитель региона не поддержал идею запретить показ нашумевшей картины "Матильда" в регионе.

На встрече главы с представителями национально-культурных автономий 21 августа в Доме дружбы народов прозвучало предложение отказаться от показа фильма "Матильда" в Коми. С этой идеей выступил иерей Владимир Ичеткин. Он отметил, что в трёх регионах уже принято такое решение.

"Много копий ломается вокруг этого фильма,но,простите, что у нас, других проблем нет? - высказался С.Гапликов. - Есть люди,которые так видят историю. А другие видят иначе. Мне кажется, это не государство,а культурная среда должна отвечать на вопросы нравственности в искусстве".

Также он добавил, что если даже фильм не выйдет в прокат, он появится в интернете, и те, кто хочет, сможет его посмотреть.

***"Матильда" — находящийся в производстве российский художественный фильм режиссёра Алексея Учителя. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II. Премьера запланирована на 25 октября 2017 года.

Планируемый выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: матильда, запрет
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:00 21.08.2017
На 100-летие Коми фестиваль воздухоплавания должен собрать 100 аэростатов
13:52 21.08.2017
Председатель АТОС стал кандидатом в члены Общественной палаты Коми от Госсовета
15:12 20.08.2017
Сергей Гапликов: "Нам есть чем гордиться и сегодня, но республика может намного больше"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

20 августа

1939 г. Начало наступления советских войск под командованием Г. К. Жуков против японских войск в районе Халхин-Гола.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео