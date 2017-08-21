Сразу несколько организаций Коми уличены в картельных сговорах

Коми УФАС рассмотрено ряд дел о сговорах на торгах. ООО "ПРОД-АВТО" и ООО "Торговое предприятие "Бумажник" признаны нарушившими антимонопольное законодательство при участии в торгах, проводимых Сыктывкарским государственным университетом при закупке услуг по организации диетического питания для лиц, проходящих оздоровление в санатории-профилактории, на общую сумму более 6 миллионов рублей.

В отношении ООО ВДФ "Акцепт" и ООО СМП "Акцепт" также вынесено решение о картельном сговоре при участии в электронных аукционах, проводимых СГУ, на поставку медицинского оборудования на сумму 2 600 000.

В результате рассмотрения дел было установлено, что участники закупок имеют тесные хозяйственные связи, участие в аукционах происходило с одних ip-адресов, целью участия указанных лиц в торгах являлась не конкуренция между ними, а достижение взаимовыгодного результата – победы одного из них с максимальной ценой контракта.

Картельный сговор выявлен со стороны ООО "Партнер Авто" и ООО "СеверКапСтрой" при проведении Воркутинской администрацией аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения по улице Ленина площадью 102 квадратных метров с начальной ценой 4972 рубля в месяц.

В ходе проведения аукциона указанные лица применили классическую схему "таран", при которой первый повысил цену договора до 80 тысяч рублей в месяц, тем самым лишив возможности подачи предложений других участников. После этого фирма отказалась от заключения договора, обеспечив возможность заключения договора с "СеверКапСтроем", сделавшим предпоследнее предложение.

Все участники сговоров на торгах будут привлечены к административной ответственности в виде оборотных штрафов.