"Ростелеком" в Коми выступил партнером выставки "Достояние Севера"

20 августа, в канун празднования 96-й годовщины государственности Республики Коми "Ростелеком" выступил партнером выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона "Достояние Севера" (Коми ВДНХ).

Компания предоставила организаторам доступ в интернет по технологии Wi-Fi для работы участников-экспонентов выставки и журналистского пула. Для обеспечения зоны Wi-Fi было установлено три точки доступа, которые обеспечили полное покрытие выставочной площадки.

Выставка развернулась на площадке торгово-развлекательного центра "Июнь".

Организатор Коми ВДНХ - министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. Цели и задачи выставки - раскрытие ресурсного, промышленного, научного, экономического потенциала и перспектив развития региона; формирование конкурентоспособного инвестиционного климата; привлечение инвесторов, потребителей для реализации проектов, товаров, работ, услуг, произведенных на территории Республики Коми.

Выставка стала так же площадкой для налаживания деловых контактов между субъектами народного хозяйства Республики Коми.

Коми филиал ПАО "Ростелеком" представил на выставке широкий спектр своих услуг, организовав точку продаж. Посетители прямо на выставке могли подать заявки на подключение услуг компании – мобильная связь, "Интерактивное телевидение", широкополосный доступ в интернет, традиционная телефония и прочее, сообщает пресс-служба филиала.

"Мы можем предложить жителям Республики весь спектр телекоммуникационных услуг, - прокомментировал событие директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Александр Хуциев, - Так что сегодня мы по праву называемся универсальным оператором связи. Что касается Wi-Fi-доступа в интернет для участников выставки, то это наш небольшой подарок и вклад в празднование Дня рождения Республики".