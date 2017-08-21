В Сыктывкаре задержали похитителя ящика для пожертвований

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратился представитель благотворительного фонда и сообщил, что из магазина по улице Ленина неизвестные похитили ящик для пожертвований. Внутри находились денежные средства, которые жители столицы собрали для оказания помощи семьям и детям, оказавшимся в трудном или социально опасном положении.

В ходе проверки установлено, что в продуктовый магазин зашел нетрезвый посетитель. Мужчина прошел в торговый зал и, улучив момент, когда никто из работников торговой организации за ним не наблюдал, похитил ящик для пожертвований.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель, 1989 года рождения. Ранее мужчина попадал в поле зрения правоохранителей за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Похищенные денежные средства в размере порядка 3 тысяч рублей злоумышленник потратил на собственные нужды, а ящик выбросил во дворе одного из близлежащих домов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.