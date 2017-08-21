Спасатели не смогли найти ушедшую на прогулку 77-летнюю ухтинку
В ухтинском поселке Ярега 18 августа пропала 77-летняя женщина.
Ориентировку на пенсионерку распространил поисково-спасательный отряд "Меридиан". Вера Шварик ушла гулять из дома по улице Светская,16 в сторону железнодорожного вокзала и домой не вернулась.
Приметы: на вид 60 лет, рост 144 см, волосы окрашены в малиновый цвет, глаз голубые. Страдает слабоумием.
Была одета в светло-коричневый пуловер, черно-белое платье, красную футболку с длинным рукавом, коричневые сандалии, бриджи в полоску, ярко-голубую косынку.
Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, заявление с просьбой о помощи поступило в службу от дочери пропавшей. Спасатели обследовали Ярегу, но женщину не обнаружили. Поиски продолжатся, если по данному факту поступит очередное заявление.
Юлия Николаева
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