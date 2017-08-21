Спасатели не смогли найти ушедшую на прогулку 77-летнюю ухтинку

21 августа 2017 года, 9:50 | Ухта

В ухтинском поселке Ярега 18 августа пропала 77-летняя женщина.

Ориентировку на пенсионерку распространил поисково-спасательный отряд "Меридиан". Вера Шварик ушла гулять из дома по улице Светская,16 в сторону железнодорожного вокзала и домой не вернулась.

Приметы: на вид 60 лет, рост 144 см, волосы окрашены в малиновый цвет, глаз голубые. Страдает слабоумием.

Была одета в светло-коричневый пуловер, черно-белое платье, красную футболку с длинным рукавом, коричневые сандалии, бриджи в полоску, ярко-голубую косынку.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, заявление с просьбой о помощи поступило в службу от дочери пропавшей. Спасатели обследовали Ярегу, но женщину не обнаружили. Поиски продолжатся, если по данному факту поступит очередное заявление.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: ярега, спас-коми, поиск, женщина
  Рубрика: Происшествия
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