На всероссийском фестивале #Вместе_ярче в Сыктывкаре "летали" совы и горели руки

На необычный праздник с молниями, ледяным дымом и живой совой попали гости выставки достижений народного хозяйства "Достояние Севера". 20 августа компания ПАО "Т Плюс" и "Коми энергосбытовая компания" пригласили жителей и гостей столицы отдохнуть, узнать все об электроэнергии и получить призы.

По словам главного инженера Коми филиала "Т Плюс" Андрея Маруськина, энергетики вносят большой вклад в развитие республики и страны в целом. Но основная их работа - это бережливое производство и экономия с первых шагов.

"Я хочу пожелать вам, чтобы вместе с фестивалем #Вместе_ярче у вас возникло желание лучше узнать энергетику и больше об энергосбережении. Чтобы жизнь ваша стала ярче, а в ваших домах всегда было тепло".

О том, как нужно экономить энергию, больше всего знает директор Центра энергосбережения Коми Андрей Чемашкин. По его словам, фестиваль, который прошел в Сыктывкаре, в первую очередь, направлен на популяризацию энергосберегающего образа жизни.

"Но я надеюсь, что для вас миссия этого фестиваля окажется намного шире. Потому что энергосбережение - это не только тепло и вода, не только электричество, но и внимательное отношение нас с вами к тому, что мы потребляем. Это внимательное отношение к самим себе, близким, к своим городам и природе".

Чтобы доказать это на деле, организаторы приготовили зрителям сюрпризы. Команда огненного и светового шоу FireFly вышла на сцену с номером "Тесла шоу". Бесстрашный физик демонстрировал электрические возможности катушки тесла, передавал энергию по воздуху, манипулировал с плазменными шарами и делал много других удивительных вещей, которым позавидовал каждый взрослый. Детей пригласили на сцену, чтобы "пропустить" через себя электричество. В это время родители держались за сотовые телефоны.

С восторгом гости фестиваля восприняли фокусы профессора Открывашкина. "Сумасшедший" химик поджог ребенка, после чего воспламенил руку ведущего. Несмотря на то, что фокус был безопасен, интонация ведущего шоу Константина Баскова изменилась, а накал страстей среди зрителей превысил допустимую норму. Профессору пришлось окатить людей снегом, чтобы привести их в чувство.

Между экстремальными развлечениями сыктывкарцы участвовали в викторине, изображали бытовые приборы и просто "купались" в призах от организаторов действа.

Трогательным завершением фестиваля стал вопрос ведущего о том, какое животное в Коми демонстрирует лучшие навыки энергосбережения. Ведущий обещал привести его на сцену, пока люди называли медведя, кошку и рысь.

В итоге на сцене появилась огромная живая сова. Приглушив музыку, чтобы не травмировать резкими звуками животное, организаторы пригласили всех желающих сфотографироваться с ночным гостем.

Сыктывкарцы, исчерпав лимит времени, уже после шоу еще долго интересовались "боссом энергосбережения" - совой.

*** Финал фестиваля #Вместе_ярче пройдет в Сочи с 14 по 22 октября в рамках всемирного фестиваля молодежи и студентов.