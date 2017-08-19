Посетители "Живого воздуха" учатся стрелять из лука и постигают культуру Коми

19 августа 2017 года, 20:30 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Гости Финно-угорского этнопарка не выглядят разочарованными тем, что аэростаты в свободный полет сегодня так и не отправились из-за сильного ветра. И на земле им было чем заняться - как взрослым, так и детям.

К услугам маленьких посетителей была большая игровая площадка и контактный зоопарк, где можно было пообщаться с енотом, хаски и прочей живностью.

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Вовсю трудились аниматоры, не давая детям скучать. На площадке перед главной сценой устроили танцевальный детский танцевальный марафон. Особенно дружно танцевали под нестареющий "Ганнам стайл".

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Взрослым посетителям было интересно побывать в коми избе и узнать о быте коми народа. Рядом расположился планткроссинг. Любой мог взять саженцы, большинство из которых предлагали жители Ыба.

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Внушительная очередь выстроилась из желающих пострелять из лука.

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В торговых зонах развернулась бойкая продажа сувенирной продукцией, представленной мастерами республики.

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Ближе к вечеру организаторы разыграли подарки от партнеров фестиваля. Главным призом было приглашение на двоих подняться на 50 метров на аэростате.

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Свое творчество представила ухтинская ска-панк-группа Funniskaplan.

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В эти минуты происходит подготовка воздушных шаров к привязному полету и свечению.

Илья Баканов

  Ключевые слова: этнопарк, фестиваль, Живой воздух
  Рубрика: Общество
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