Посетители "Живого воздуха" учатся стрелять из лука и постигают культуру Коми

Гости Финно-угорского этнопарка не выглядят разочарованными тем, что аэростаты в свободный полет сегодня так и не отправились из-за сильного ветра. И на земле им было чем заняться - как взрослым, так и детям.

К услугам маленьких посетителей была большая игровая площадка и контактный зоопарк, где можно было пообщаться с енотом, хаски и прочей живностью.

Вовсю трудились аниматоры, не давая детям скучать. На площадке перед главной сценой устроили танцевальный детский танцевальный марафон. Особенно дружно танцевали под нестареющий "Ганнам стайл".

Взрослым посетителям было интересно побывать в коми избе и узнать о быте коми народа. Рядом расположился планткроссинг. Любой мог взять саженцы, большинство из которых предлагали жители Ыба.

Внушительная очередь выстроилась из желающих пострелять из лука.

В торговых зонах развернулась бойкая продажа сувенирной продукцией, представленной мастерами республики.

Ближе к вечеру организаторы разыграли подарки от партнеров фестиваля. Главным призом было приглашение на двоих подняться на 50 метров на аэростате.

Свое творчество представила ухтинская ска-панк-группа Funniskaplan.

В эти минуты происходит подготовка воздушных шаров к привязному полету и свечению.