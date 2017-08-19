Сергей Гапликов пообщался с ухтинскими юнармейцами
В Ухте началось празднование Дня рождения республики.
На проспекте Ленина с 14 часов в сквере у Памятного знака воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах, работает площадка "Патриот". Ее посетил глава Коми.
На патриотической площадке возложили цветы к памятнику ухтинцам, погибшим в Афганистане и Чеченской республике. После этого делегации из Сыктывкара представили воспитанников ухтинского отделения военно-патриотического клуба "Пересвет". Сергей Гапликов попросил одного из юнармейцев разобрать и собрать оружие, что тот успешно выполнил. После руководитель региона и глава администрации Ухты сделали снимки в фотозоне.
До этого Сергей Гапликво заезжал на Вечный огонь Ухты. Глава обратил особое внимание на необходимость благоустройства площадки, заметив, что на ту же на покраску ограждений набережной не потребуется много вложений.
Ярослава Пархачева
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