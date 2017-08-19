Сергей Гапликов пообщался с ухтинскими юнармейцами

В Ухте началось празднование Дня рождения республики.

На проспекте Ленина с 14 часов в сквере у Памятного знака воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах, работает площадка "Патриот". Ее посетил глава Коми.

На патриотической площадке возложили цветы к памятнику ухтинцам, погибшим в Афганистане и Чеченской республике. После этого делегации из Сыктывкара представили воспитанников ухтинского отделения военно-патриотического клуба "Пересвет". Сергей Гапликов попросил одного из юнармейцев разобрать и собрать оружие, что тот успешно выполнил. После руководитель региона и глава администрации Ухты сделали снимки в фотозоне.

До этого Сергей Гапликво заезжал на Вечный огонь Ухты. Глава обратил особое внимание на необходимость благоустройства площадки, заметив, что на ту же на покраску ограждений набережной не потребуется много вложений.