Эжвинский загс провел древний обряд Коми и подарил молодоженам куклу-неразлучницу

19 августа 2017 года, 15:10 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

В одном из самых красивых загсов республики Коми в преддверии празднования 96-летия региона состоялась церемония бракосочетания с элементами древних обрядов Коми.

Поздравить молодых с таким событием приехал и министр юстиции Дмитрий Наумов. Вячеслав и Любовь вступили в брачный союз под покровительством куклы-неразлучницы.

sv1.jpg

sv5.jpg

"Республика Коми необычна и многолика, - такие слова услышали будущие муж и жена на пороге своей новой жизни. - Это край талантливых и трудолюбивых людей, которые гордятся прошлым своей республики, делают лучше ее настоящее и заботятся о ее будущем".

Как узнали Вячеслав и Любовь, в традиционной коми культуре в центре многих семейных обрядов находится кукла. Она выполняет роль посредника между миром человека, миром природы и миром предков.

sv3.jpg

sv4.jpg

Неразлучники - традиционная свадебная кукла коми, символ крепкого семейного союза, верности и любви. Эта пара кукол, которая всегда держится за руки. Если приглядеться, то можно увидеть, что одна рука у них общая, а значит их нельзя разъединить.

Рука человека - связующее звено тела и души, а красная нить на ней символизирует родственную, кровную связь между супругами.

sv6.jpg

sv7.jpg

sv9.jpg

sv8.jpg

Жених протянул руку, а невеста накрыла ее своей рукой, отдавая всю нежность и тепло. Обряд провели мамы будущих супругов. Они повязали красную ленточку на руках молодых, после чего им вручили оберег.

sv2.jpg

"От себя лично, от министерства юстиции и от территориального отдела загса Эжвинского района поздравляю вас с одним из главных событий в вашей жизни, - сказал в своем приветственном слове Д.Наумов. - Я очень надеюсь, что мы будем видеть вас чаще - для регистрации ваших детей. Пожалуйста, не останавливайтесь, развивайте нашу республику. Нам очень приятно поздравлять молодую семью, а на вас это возлагает ответственность, ведь вы вступили в брак в годовщину республики. Сохраняйте, цените семью и верность".

sv12.jpg

Молодожены не знали о самом обряде, церемония оказалась для них сюрпризом. Как рассказал в беседе с "Комиинформом" новоиспеченный супруг Вячеслав, за несколько дней до знаменательного события ему позвонили сотрудники загса и предложили внести изюминку в процедуру бракосочетания.

ssv7-01.jpg

"Я как настоящий патриот согласился! - пояснил сыктывкарец. - Республика все-таки празднует 96-летие, нам пришлось это по душе. Супруге я рассказал в последний момент. А в то, что кукла-неразлучник будет охранять нашу семью, мы очень верим".

sv14.jpg

По мнению Вячеслава, если бы молодые не так стеснялись и больше знали о своем крае, таких необычных свадеб было бы больше.

sv15-1.jpg

По словам руководителя территориального отдела загса Эжвинского района Ирины Крестовниковой, найти пару, которая соглашается на необычное бракосочетание, не так просто. Многие отказываются от нестандартных сценариев или обрядов. Зачастую молодые не хотят, чтобы на их свадьбе присутствовали посторонние, например, журналисты. А ведь такие свадьбы вызывают большой интерес и помогают популяризировать родную культуру.

sv16-1.jpg

"Пара подала заявление через портал госуслуг, - рассказала И.Крестовникова. - Мы не встречались заранее, и для меня молодые оставались загадкой. Но перед церемонией мы проверили, чтобы девушка и юноша вступали в брак впервые и были гражданами России. В преддверии церемонии мы позвонили будущим супругам, они очень молодые: 23 года жениху и 21 год невесте. Секрет самого обряда не раскрыли, поэтому он стал для новой семьи сюрпризом".

Как отметила И.Крестовникова, молодежь очень любит обереги для своей семьи, поэтому загс Эжвы подарил паре неразлучников.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: свадьба, обряд, неразлучники
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:13 17.08.2017
Население Коми составило 846,8 тыс. человек
16:05 14.08.2017
Сиротам из Троицко-Печорска нужна помощь
09:40 12.08.2017
Ухтинцы соберутся на Комсомольской площади, чтобы помочь Кире Наумовой


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" стала второй крупнейшей лесопромышленной компанией страны
Глава Коми поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" с юбилеем

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео