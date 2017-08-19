Эжвинский загс провел древний обряд Коми и подарил молодоженам куклу-неразлучницу

В одном из самых красивых загсов республики Коми в преддверии празднования 96-летия региона состоялась церемония бракосочетания с элементами древних обрядов Коми.

Поздравить молодых с таким событием приехал и министр юстиции Дмитрий Наумов. Вячеслав и Любовь вступили в брачный союз под покровительством куклы-неразлучницы.

"Республика Коми необычна и многолика, - такие слова услышали будущие муж и жена на пороге своей новой жизни. - Это край талантливых и трудолюбивых людей, которые гордятся прошлым своей республики, делают лучше ее настоящее и заботятся о ее будущем".

Как узнали Вячеслав и Любовь, в традиционной коми культуре в центре многих семейных обрядов находится кукла. Она выполняет роль посредника между миром человека, миром природы и миром предков.

Неразлучники - традиционная свадебная кукла коми, символ крепкого семейного союза, верности и любви. Эта пара кукол, которая всегда держится за руки. Если приглядеться, то можно увидеть, что одна рука у них общая, а значит их нельзя разъединить.

Рука человека - связующее звено тела и души, а красная нить на ней символизирует родственную, кровную связь между супругами.

Жених протянул руку, а невеста накрыла ее своей рукой, отдавая всю нежность и тепло. Обряд провели мамы будущих супругов. Они повязали красную ленточку на руках молодых, после чего им вручили оберег.

"От себя лично, от министерства юстиции и от территориального отдела загса Эжвинского района поздравляю вас с одним из главных событий в вашей жизни, - сказал в своем приветственном слове Д.Наумов. - Я очень надеюсь, что мы будем видеть вас чаще - для регистрации ваших детей. Пожалуйста, не останавливайтесь, развивайте нашу республику. Нам очень приятно поздравлять молодую семью, а на вас это возлагает ответственность, ведь вы вступили в брак в годовщину республики. Сохраняйте, цените семью и верность".

Молодожены не знали о самом обряде, церемония оказалась для них сюрпризом. Как рассказал в беседе с "Комиинформом" новоиспеченный супруг Вячеслав, за несколько дней до знаменательного события ему позвонили сотрудники загса и предложили внести изюминку в процедуру бракосочетания.

"Я как настоящий патриот согласился! - пояснил сыктывкарец. - Республика все-таки празднует 96-летие, нам пришлось это по душе. Супруге я рассказал в последний момент. А в то, что кукла-неразлучник будет охранять нашу семью, мы очень верим".

По мнению Вячеслава, если бы молодые не так стеснялись и больше знали о своем крае, таких необычных свадеб было бы больше.

По словам руководителя территориального отдела загса Эжвинского района Ирины Крестовниковой, найти пару, которая соглашается на необычное бракосочетание, не так просто. Многие отказываются от нестандартных сценариев или обрядов. Зачастую молодые не хотят, чтобы на их свадьбе присутствовали посторонние, например, журналисты. А ведь такие свадьбы вызывают большой интерес и помогают популяризировать родную культуру.

"Пара подала заявление через портал госуслуг, - рассказала И.Крестовникова. - Мы не встречались заранее, и для меня молодые оставались загадкой. Но перед церемонией мы проверили, чтобы девушка и юноша вступали в брак впервые и были гражданами России. В преддверии церемонии мы позвонили будущим супругам, они очень молодые: 23 года жениху и 21 год невесте. Секрет самого обряда не раскрыли, поэтому он стал для новой семьи сюрпризом".

Как отметила И.Крестовникова, молодежь очень любит обереги для своей семьи, поэтому загс Эжвы подарил паре неразлучников.