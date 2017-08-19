В Сыктывкаре открылась масштабная ярмарка к 96-летию Республики Коми

В столице Коми открылась ярмарка, посвященная дню рождения республики. В праздничной торговле участвуют более 170 организаций и частных предпринимателей из разных регионов России. Ярмарка будет работать сегодня и завтра с 10 до 18 часов.

От имени мэра Сыктывкара Валерия Козлова и от себя лично участников ярмарки поздравила заместитель главы администрации города Наталья Хозяинова. Она отметила широкий ассортимент представленных товаров, поблагодарила иногородних экспонентов за визит, пожелала продавцам хорошей торговли, а покупателям – выгодных и хороших покупок. Вице-мэр поздравила всех присутствующих с наступающим Днём Республики Коми.

Также всех участников и гостей ярмарки поздравила зампред Госсовета региона Валентина Жиделева.

В торговле принимают участие представители Республики Коми, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Архангельской, Кировской и Московской областей. Также Сыктывкар приехали производители из Татарстана, Чувашии и Ставропольского края.

Покупателям представлен широкий ассортимент: мед и продукция пчеловодства, молочная продукция, хлебобулочные, мясные изделия и многое другое. Помимо продуктов питания жители и гости Сыктывкара могут приобрести промышленные товары, сувенирную продукцию, канцелярские товары и принадлежности, а также школьную форму, что особенно актуально в начале нового учебного года.

Параллельно идёт концертно-развлекательная программа и розыгрыш ценных призов. Для детей работает детская площадка и различные анимационные программы, сообщает пресс-служба мэрии.