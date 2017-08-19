В Ухте увековечили в скульптуре образы романтиков, осваивающих Север

В Ухте увековечили в скульптуре образы комсомольцев-романтиков, в середине XX века ехавших на Север для освоения природных богатств и строительства крупнейших промышленных объектов страны.

В открытии необычного арт-объекта 19 августа принял участие глава Коми Сергей Гапликов. Увидеть "Романтиков" можно на Комсомольской площади.

Открывая арт-объект, глава Коми, в первую очередь, поблагодарил гендиректора "Газпром Трансгаз Ухта" Александра Гайворонского, отметив, что этот руководитель мыслит глобально, у него есть тяга к искусству и поэтому вокруг этого предприятия все вокруг преображается.

"Памятник - это дань уважения тем, кто много лет назад осваивал эти суровые просторы, строил здесь первые объекты, возводил первые предприятия. Символично, что два лица - парня и девушки - устремлены в небо и они мечтают о великом, о будущем и какова их роль в этой эпохальной стройке", - сказал С.Гапликов.

Сам А.Гайворонский заявил, что работа в этом направлении в Коми со стороны предприятия будет продолжена. Он приоткрыл завесу тайны: скоро подобный арт-объект появится и в Сыктывкаре.

Скульптура высотой 2,2 метра сделана из белого мрамора, постамент - из серого гранита. Ее автор - москвич Илья Мишанин, член Московского Союза художников с 2011-го года. Мастер работает в станковой и монументальной скульптуре. Окончил факультет скульптуры Российской Академии живописи, ваяния и зодчества в 2008-м. Участник выставок и скульптурных симпозиумов в России.

Идея арт-объекта - юноши и девушки устремляли свои знания, таланты, энергию на создание мощного будущего Родины. В знак признательности к их трудовому подвигу и с территориальной привязкой к названию площади – Комсомольская – создана эта скульптура.

На открытии скульптурв её автор Илья Мишанин выразил надежды, что его ваяние будет долгие годы радовать ухтинцев и гостей города.

Скульптура ваялась в рамках скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях", проводившегося в честь празднования 50-летнего юбилея ООО "Газпром трансгаз Ухта" и подготовки к 100-летнему юбилею Коми.