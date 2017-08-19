Празднование дня рождения Коми начнется с Ухты



19 августа глава Коми проведет рабочий день в Ухте, куда прибудет сегодня сразу после Арктического форума в столице Заполярья.

В "Северной Жемчужине" начнется празднование для рождения республики. Днем на Комсомольской площади, а также проспекте Ленина развернутся несколько интерактивных площадок, по которым пройдется и Сергей Гапликов.

Здесь же, на площади, сегодня откроют скульптуру "Романтики", созданную в рамках прошедшего недавно скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях".

Планируется, что в течение дня руководитель региона проинспектирует ухтинские дворы и дороги, а также Городской дворец культуры.

В прошлом году Ухта выиграла конкурс на грант главы республики на подготовку к празднованию ее 96-летия. Обновление культурного учреждения стало возможными благодаря этим средствам.