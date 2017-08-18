Для ввода в эксплуатацию дома для переселенцев в селе Подзь остался последний этап

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков проинспектировал качество работ по строительству домов для переселения из аварийного и ветхого жилья в с. Подзь и п. Кажим Койгородского района.

В селе Подзь необходимо ввести в эксплуатацию семь домов – пять для переселенцев из этого села, еще два для жителей поселка Иван-Чомъя. Дома почти готовы, но строители к решающей стадии не переходят из-за сложностей с финансированием.

Есть проблемы и в поселке Кажым: выгребные ямы в домах для переселенцев переполнены, дворовая территория не благоустроена. Кроме того, людям негде хранить сельскохозяйственный инвентарь. Все претензии были приняты строителями, которые будут работать над их устранением.

"Сигналы о проблемах с домами для переселенцев продолжают поступать регулярно, и мы на них реагируем. Большинство проблем решается благодаря тесному диалогу администрации муниципалитета и строителей, что не может не радовать. Но и в этом случае ситуация нуждается в четком и регулярном контроле. Сегодня мы видим, что за две недели до завершения действия программы переселения работы хватает. Такого быть в принципе не должно, но прозвучали слова, что все будет завершено к 1 сентября. Так что в начале следующего месяца необходимо будет снова посетить и Подзь, и Кажым, чтобы увидеть, что изменится за это время и будет ли сдержано слово", – отметил Степан Чураков.

Кроме того, парламентарий посетил Дом культуры в с. Кажым, где за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было приобретено и установлено световое оборудование, экран с проектором, колонки с микрофонами, стойки, пюпитры и электрогитара.

Все необходимые работы уже выполнены, оборудование установлено, осталось только привести в порядок сам зал, расставить кресла. Впрочем, это работа на 1-2 дня. Уже на 21 августа в Кажымском доме культуры запланировано открытие сезона – концерт, посвященный дню государственности Республики Коми.

Степан Чураков также передал дому культуры телевизор. Подарок будет использован для организации занятий с детьми, сообщает пресс-служба Госсовета РК.