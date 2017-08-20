В Эжву вернулись "Дни микрорайонов"

В Эжвинском районе 27 августа состоится ставший уже традиционным праздник "День микрорайонов". В этом году праздничные мероприятия развернутся на двух площадках: на Слободской площади по улице Мира, 10\1 и в парковой зоне по улице Славы. Работа каждой начнется с 10:00.

Гостей площадок ожидают спортивные мероприятия, игровые программы, краеведческие викторины, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, детские аттракционы и концертные программы, а также выездная торговля, где можно будет приобрести самое необходимое к началу учебного года, а также попробовать шашлык, выпечку, сладкую вату, другие блюда и продукты.

Кроме того, на площадках состоится выставка-конкурс "Дачный урожай", где владельцы приусадебных участков продемонстрируют свои сельскохозяйственные достижения.

Самых активных участников программ ждут призы.

Подробнее о программе и участии можно узнать:

- в КДЦ "Шудлун" по улице Славы: (8821) 63-65-46;

- в Эжвинском ДКБ на Слободской площади: (8212) 63-12-14.