В Эжву вернулись "Дни микрорайонов"

20 августа 2017 года, 9:04 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

В Эжвинском районе 27 августа состоится ставший уже традиционным праздник "День микрорайонов". В этом году праздничные мероприятия развернутся на двух площадках: на Слободской площади по улице Мира, 10\1 и в парковой зоне по улице Славы. Работа каждой начнется с 10:00.

Гостей площадок ожидают спортивные мероприятия, игровые программы, краеведческие викторины, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, детские аттракционы и концертные программы, а также выездная торговля, где можно будет приобрести самое необходимое к началу учебного года, а также попробовать шашлык, выпечку, сладкую вату, другие блюда и продукты.

Кроме того, на площадках состоится выставка-конкурс "Дачный урожай", где владельцы приусадебных участков продемонстрируют свои сельскохозяйственные достижения.

Самых активных участников программ ждут призы.

Подробнее о программе и участии можно узнать:

- в КДЦ "Шудлун" по улице Славы: (8821) 63-65-46;

- в Эжвинском ДКБ на Слободской площади: (8212) 63-12-14.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: ярмарка, праздник
  Рубрика: Культура
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