Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные Республика Коми начинает отмечать свой день рождения. Главный праздник состоится во вторник, 22 августа. Но и предстоящий уикенд будет насыщенным.

ВДНХ в "Июне"

20 августа в ТЦ "Июнь" с 11 до 18 часов состоится вторая выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера".

Выставка будет интересна не только бизнес-сообществу, но и обычным людям. Около 70 организаций представят свои товары и услуги. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах. Например, научиться изготавливать коми национальные поделки.

Ярмарка на Стефановской

19 и 20 августа с 10 до 18 часов на Стефановской площади будет работать праздничная универсальная межрегиональная выставка-продажа "День Республики — Выбирай Наше!". Свои товары представят более 150 предпринимателей и торговых организаций.

Покупателям будет представлен широкий ассортимент продуктов питания, промышленные товары, сувенирная продукция, канцелярские принадлежности, а также школьная форма, что особенно актуально в начале нового учебного года.

Кино на траве

19 и 20 августа с 20 до 22 часов в Доме-музее И. П. Морозова состоится акция "Кино на траве". Гости увидят фильм, заранее выбранный жителями республики путем онлайн-голосования в социальной сети "ВКонтакте". Кино под открытым небом позволит приятно провести время в романтической обстановке с родными и близкими людьми. Всех гостей открытого кинотеатра ждет комфортная зеленая площадка для отдыха, позитивная атмосфера и травяной чай.

Ко Дню Республики Коми Национальный музей также проведет дни открытых дверей в отделе истории 19 и 22 августа. Помимо прочего, посетителей ждет тематическая экскурсия "Геральдика земли Коми".

"Фотосиняки" в "Югоре"

19 августа в 17 часов в Центре культурных инициатив "Югор" состоится открытие фотовыставки авторов из Финляндии "Mustelma". Загадочное и мелодичное название, которое в финском языке схоже по произношению с глаголом "muistaa" (помнить), в переводе на русский язык означает "синяк".

Сыктывкарцы увидят четыре проекта на разные темы. Авторы - Филиппо Замбон, Каролиина Паатос, Элина Рантасуо и Яни Пурхонен - современные документальные фотографы. В рамках выставки будет проведена серия встреч в формате Artist talk.

Спорт ко Дню республики

В субботу в "Северная Олимпии" в 8.00 стартует Республиканский турнир по хоккею с мячом среди любительских команд. В этот же день на Республиканском стадионе для ветеранов спорта пройдет фестиваль "Мудрейшие и сильнейшие". Участники смогут попробовать свои силы в волейболе, стритболе, шахматах и мини-футболе.

Спортивная школа по плаванию "Орбита" примет состязания по армреслингу и настольному теннису 20 августа. Принять участие могут все желающие.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

"Эмоджи фильм" (6+)

Мультфильм. Длительность: 95 минут

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 12:40 – 150р., 13:30 – 160р., 16:20 – 170р., 17:10 – 190р. (3D)

"Валериан и город тысячи планет" (12+)

Фантастика. Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Дэйн Дэхаан, Кара Делевинь. Длительность: 130 минут

Валериан и Лорелин – федеральные агенты, которые перемещаются по Галактике в 2740 году на космическом корабле и борются с вредителями. Миссия приводит их на Альфу – космическую станцию с тысячами инопланетных существ со всех концов вселенной. Среди них есть совершенно разные виды пришельцев – дружелюбные союзники и опасные враги.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 10:50 – 150р., 14:30 – 160р., 18:10 – 200р, 20:55 – 190р. (3D)

"Темная башня" (16+)

Фэнтези. Режиссер: Николай Арсель. В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи. Длительность: 101 минута

Экранизация самого масштабного и амбициозного произведения Стивена Кинга. Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону – мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн – единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

Начало сеансов и стоимость: 19:00 – 190р., 20:50 – 190р.

"Мульт в кино №57" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 11:40 – 140р., 15:20 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/