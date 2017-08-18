Сергей Гапликов: "Коми - одна из важных ресурсных территорий, с которой начнется стратегия развития Арктики"

В Воркуте в эти минуты проходит встреча главы Коми Сергея Гапликова с журналистами СМИ региона и Северо-Запада. Общение проходит в рамках международного форума "Доступная Арктика".

В начале встречи глава Коми рассказал, что сегодня смог посетить уникальные места, где человеку неизбежно приходят важные мысли.

По его словам, сегодня план развития Арктики ещё не утверждён, действовать программа должна была до 2025 года, эта дата была недавно убрана из названия и теперь мы понимаем, что действовать она будет постоянно.

"Для нас важно развитие логистики, тема Белкомура, тема продвижения портовых путей. С 20-х годов учёные говорили о важности портов и портовых сооружений. Сегодня мы так же понимаем, что это важный стратегический ориентир, - подчеркнул С.Гапликов. - Считаем, что территория Коми одна из важных ресурсных, транспортных территорий, а также территория, с которой начнётся принятие многих стратегически важных для страны решений, в том числе и при выстраивании международных отношений. У нас большие перспективы, которые мы рассматриваем очень серьёзно".

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Гапликов подчеркнул, что позиция республики в целом - не просто развитие Арктики, а наполнение ее жизнью.

По поводу включения других муниципалитетов Коми в арктическую зону глава Коми заявил, что от прежних идей не отказываются и этот вопрос ещё будет рассматриваться.

Из крупных инвестпроектов будут решаться вопросы о переработке угля. 30 процентов Коми пока только изведано. "Мы пытаемся доказать на федеральном уровне, что здесь нужны большие объёмы геологоразведки", - сказал руководитель региона.

Планы создания крупных турпроектов, вопросы продвижения художественного кино, вопросы прокладки здесь связи и информационных коммуникаций - все это может использоваться для популяризации республики. В фокусе внимания при этом будет не только Коми, но и соседние субъекты. "Мы не хотели бы ограничиваться и чтобы эта площадка была полезна не только для жителей самой Коми", - сказал глава.

Журналистам из СЗФО руководитель региона рассказал, что у Коми уже есть свои бренды, которые нужно развивать и продвигать и дальше. Здесь он упомянул бумагу "Снегурочка", Финно-угорский этнопарк. Коми входит в проект "Северное ожерелье", в рамках которого у нас уже существует 12 проектов. Туристам будут интересны такие проекты, как фестиваль "Сено", а также посещение лосефермы и Печоро-Илычского заповедника, где постепенно уже строятся гостевые дома. Будут развиваться и проекты, связанные с Маньпупунером, а также "Югыд ва", отметил С.Гапликов.

По словам С.Гапликова, территория Коми одна из важных ресурсных, транспортных территорий, а также территория, с которой начнётся принятие многих стратегически важных для страны решений.

Последний вопрос, который задали журналисты главе Коми - о личном: какое место в Коми более всего ему полюбилось, куда его тянет. Сергей Гапликов ответил, что это белые боры в Усть-Вымском районе, запомнившимся ему насыщенным чистейшим воздухом и уникальными растениями.