Парфюмерия в России может подорожать в два раза с 2018 года

18 августа 2017 года, 20:21 |
Vip-smell.ru

Парфюмерно-косметическая продукция в России может подорожать в 1,5-2 раза с 1 января 2018 года. В первую очередь пострадают дешевые товары, цена которых возрастет.

Это связно с тем, что производителей данной категории товаров могут обложить акцизами, 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ. По мнению замминистра Минфина Ильи Трунина, это позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.

Однако с предложением ведомства согласны не все. Эксперты уверяют, что подавляющее большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог. По предварительным подсчетам, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога.

По мнению специалистов, и сейчас есть нормы, позволяющее проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции, пишут "Известия".

Комиинформ

  Ключевые слова: цены, акцизы, парфюмерия
  Рубрика: Экономика
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