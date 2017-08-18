Защитник сыктывкарского "Строителя" вызван в сборную России

Защитник сыктывкарского "Строителя" Максим Немцев вошел в состав второй сборной России, которая примет участие в розыгрыше I этапа Кубка страны по хоккею с мячом.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, главный тренер сборной Алексей Дьяков огласил список из 18 хоккеистов, представляющих 12 клубов Суперлиги. Помощником главного тренера на турнире будет старший тренер молодежной команды "СКА-Нефтяника" Михаил Клянин.

Полный состав сборной:

Вратари: Максим Янов ("Енисей"), Максим Блинков ("Кузбасс");

Защитники: Денис Горячев ("Зоркий"), Максим Немцев ("Строитель"), Николай Коньков ("Уральский Трубник"), Степан Васюкович ("Сибсельмаш");

Полузащитники: Артём Зимин, Дмитрий Фетисов (оба — "Динамо-Москва"), Борис Шалухин, Илья Ишкельдин (оба — "СКА-Нефтяник"), Олег Тарнаруцкий ("Енисей"), Игорь Иванов ("Кузбасс"), Глеб Потапов ("Водник");

Нападающие: Иван Нечаев ("Байкал-Энергия"), Виталий Усов ("Динамо-Казань"), Артём Гареев ("Волга"), Александр Баздырев ("Енисей"), Алексей Торгонский ("Кузбасс").

Первый этап Кубка стартует 21 сентября и продлится ровно неделю. Сборная сыграет в Хабаровске с командами Востока.

"Мы прекрасно понимаем, что для Максима Немцева такие вызовы – это шанс проявить себя, зарекомендовать с лучшей стороны, поэтому нисколько не сомневались в своем выборе и приняли решение отпустить его в состав второй сборной для участия в Кубке России", - подчеркнул директор ХК "Строитель" Константин Агафонов.