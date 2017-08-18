Наталья Михальченкова поблагодарила лидеров военно-патриотических объединений региона за вклад в патриотическое воспитание молодежи

Заместитель председателя правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова посетила с рабочей поездкой Сысольский район, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

Сначала Наталья Михальченкова отправилась в лагерь, где проходят испытания финалисты конкурса "Лучший призывник Республики Коми – 2017". Напомним, 20 лучших парней призывного возраста со всей республики, победившие в городских и районных отборочных турах проходят испытания и мастер-классы в военно-полевом лагере с. Визинга, организовать которые помогают ветераны военно-патриотических организаций региона.

Обращаясь к ним от имени главы Республики Коми Сергея Гапликова, отраслевой министр отметила, что действия ветеранов вносят немаловажную роль в патриотическое воспитание молодежи, прививая у них любовь к своей республике и своей стране.

"Конкурс "Лучший призывник Республики Коми" воспитывает из мальчишек настоящих мужчин, которые, благодаря испытаниям и знаниям, которые получают здесь, смогут стать настоящими защитниками Родины. Ориентиром, на который можно и нужно равняться, выступают военно-патриотические объединения региона. Их представители отдают много времени и сил для патриотического воспитания подрастающего поколения. И я благодарю вас всех за сотрудничество", - обратилась Наталья Михальченкова к присутствующим командирам и председателям военно-патриотических организаций.

Она вручила благодарственные письма в адрес командиров отрядов, которые постоянно занимаются с детьми и, в частности, помогают организовать игровые мастер-классы, такие как высадка на берег противника и удержание позиций, оказание первой медицинской помощи и переноска лагеря, десантирование с "Урала", разминирование местности и так далее.

Также Наталья Михальченкова совместно с руководителем районной администрации Романом Носковым осмотрела несколько центральных объектов в с. Визинга, которые район готовит к 96-летию республики. Затем вице-премьер вместе с начальником Главного управления МЧС России по Коми Александром Князевым посетила пожарно-спасательную часть №15 1 отряда ФПС по Республике Коми, чтобы оценить проводимую работу по улучшению социально-бытовых условий службы. После этого Наталья Михальченкова проверила, как идет подготовка к началу учебного года в визингском филиале Коми республиканского аграрнопромышленного техникума.

****Лучшего призывника определят по 10 направлениям: "Общефизическая подготовка", "Общественно-государственная подготовка", "Оценка действий участника в чрезвычайных ситуациях и командных конкурсах", "Морально-психологическая оценка участников", "Начальная военная подготовка", "История Великой Отечественной войны", "Знание общевойсковых уставов Вооруженных Сил Российской Федерации", "Одиночная строевая подготовка и подача команд в качестве командира подразделения", "Инженерное оборудование и маскировка позиций", "Стрельба из мелкокалиберной винтовки".

****Организаторами Конкурса выступают: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Региональный центр по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию

Республики Коми Государственного автономного учреждения Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив", Военный комиссариат Республики Коми, Министерство внутренних дел по Республике Коми, Войсковая часть 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, Администрация муниципального образования муниципального района "Сысольский", КРО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана", региональное отделение Общероссийского народного фронта и Некоммерческое оборонно-спортивное партнерство "Центр оборонно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Звезда".