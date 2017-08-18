Жители Коми смогут предложить пути борьбы с коррупцией

18 августа 2017 года, 11:32 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Конкурс на оказание услуг по проведению социологического исследования уровня коррупционности общества в Коми проходит на сайте госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта исследований составила 980 тыс руб. Результаты опросов озвучат уже в конце 2017 года.

Как следует из техзадания, цель закупки - определить уровень коррупционности общества в Коми. Экспертам придется определить отношение населения к проблеме коррупции, в том числе в части личного участия в коррупционных процессах.

Одной из главных задач станет определение уровня коррупции в органах государственной власти Коми и органах местного самоуправления.

По итогам исследования назовут наиболее коррумпированные сферы деятельности (в разрезе органов государственной власти и органов местного самоуправления).

Эксперты также попробуют выяснить, какова доля граждан, столкнувшихся с негативными проявлением, а также основные причины распространения преступного явления.

В рамках исследования жители Коми смогут предложить пути решения проблемы.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: опрос, коррупция, исследование, закупки, аукцион
  Рубрика: Общество
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