Семь литераторов представят Коми на конгрессе финно-угорских писателей в Тарту

18 августа 2017 года, 10:30 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

С 23 по 25 августа в эстонском городе Тарту пройдет 14-й конгресс финно-угорских писателей. Впервые он состоялся в 1989 году в Йошкар-Оле. С тех пор раз в два года конгресс принимают разные регионы. В прошлый раз он состоялся в Венгрии. Сейчас писатели встречаются в Прибалтике.

Как рассказала "Комиинформу" председатель Союза писателей Коми Елена Козлова, Тарту примет литераторов из Удмуртии, Марий Эл, Коми, Мордовии, Карелии, Финляндии и Венгрии. От республики на форум поедут семь писателей: сама Е.Козлова, Нина Обрезкова, Алексей Попов, Елена Афанасьева, Алёна Ельцова, Галина Бутырева и Лариса Попова.

"Делегация подготовила к конгрессу содержательные выступления. Думаю, мы будем на хорошем уровне. Мы везем с собой книги, сделаем там небольшую выставку. Представим нашу республику и литературу, которая у нас издается", - рассказала председатель Союза писателей Коми.

Тему конгресса определяет правление конгресса, в которое от республики входят Е.Козлова и Н.Обрезкова. В этом году это "Историческая литература".

На конгрессе два рабочих языка: русский и английский. Однако в этом в этом году эстонцы, видимо, на правах хозяев, будут выступать на родном языке.

Илья Баканов

  Ключевые слова: писатели, конгресс
  Рубрика: Культура
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