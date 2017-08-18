В ДТП на Удоре серьезно пострадал 6-летний ребенок

В деревне Усть-Вачерга Удорского района в ДТП с участием мотоцикла серьезно пострадал ребенок.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, 26-летний мотоциклист, не имеющий прав, двигался на мотоцикле "Вираго" по улице Центральная. Напротив дома №23 он попытался объехать двух детей, ехавших по правой обочине на велосипедах, и во время маневра сбил одного из них.

Шестилетний ребенок, находившийся без взрослых, серьезно пострадал. Мальчика госпитализировали без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные ссадины груди и правого плеча, ушибленная рана правой теменной височной области, отсоединенная рана затылочной области.

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о его транспортировке в ДРБ.