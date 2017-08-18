Правительство Республики Коми держит на контроле ситуацию в Кочпонском психоневрологическом интернате

Заместитель председателя Правительства региона Наталья Михальченкова по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова посетила Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат", чтобы встретится с коллективом и разобраться с конфликтом, назревающим в учреждении в связи с предстоящими там кадровыми изменениями. Вместе с вице-премьером в интернат прибыли председатель Общественной палаты Республики Коми Галина Киселева, представители Гострудинспекции и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Изменение в штатном расписании интерната вызвано необходимостью применения профессиональных стандартов, в которых указан уровень образования и профессиональной подготовки для замещения каждой конкретной должности. Это касается и должностей младшего медицинского персонала – санитаров и младших медицинских сестер. В Кочпонском интернате не все сотрудники, которые сейчас трудятся в качестве младшего медперсонала, соответствуют требованиям профстандартов.

Желая максимально сохранить коллектив, администрация учреждения попыталась решить вопрос простым переводом младших медсестер и санитарок в должность "санитарка мойщица" (для нее профстандарты не установлены). При этом уровень зарплаты намеченных к переводу сотрудников изменять не предполагалось.

"Насколько я понимаю, предложение иной должности было связано со стремлением руководства сохранить коллектив. Во всяком случае, это следует из тех объяснительных, которые пришли на мое имя по запросу о ситуации. Было решение защитить персонал, предложить ему ту должность, которая не будет вызывать вопросов с точки зрения квалификации и наличия или отсутствия среднего образования", - Н.Михальченкова.

Сотрудникам выдали уведомления о переводе, однако полноценную информационную работу с ними не провели. Результат: планируемые изменения в штатном расписании вызвали острое недовольство коллектива младшего медперсонала интерната.

Руководитель Государственной инспекции труда в Республике Коми Лилия Некучаева сообщила, что в их адрес обратились 216 сотрудников интерната, которые считают, что их права нарушаются. Сотрудников обеспокоили уведомления, полученные от руководства. Как выяснилось, они содержали процедурные и юридические неточности. Если бы они были реализованы, трудовые права работников были бы нарушены. На этот счет трудовая инспекция направила предостережение руководству интерната и Минтруду РК. Пока же эти уведомления не имеют никакой юридической силы, мало того – из-за допущенных ошибок их отзывают.

Тем не менее, изменений в штатном расписании младшего медперсонала учреждения не избежать, с соблюдением всех требований законодательства.

"Когда работодатель будет изменять штатное расписание, все требования, которые предъявляет новый профессиональный стандарт к тем должностным обязанностям, которые вами исполняются, будут учитываться", - обратилась к представителям персонала Кочпонского ПНИ Л.Некучаева.

Сотрудники, которые по своей квалификации соответствуют профстандарту младшего медперсонала и у которых не изменится трудовая функция, связанная с медицинским уходом за больными, ждет разве что простое переименование должности с сохранением оплаты труда и социальных гарантий.

"К персоналу, трудовая функция которого будет изменена в соответствии с тем, как работодатель посчитает нужным, сколько какой категории работников ему нужно, будет применяться и сокращение, если будет идти замена именно одной трудовой функцией на другую. Здесь работодатель обязан применять требования трудового кодекса, которые также обязывают работодателя, известив в письменной форме работников за два месяца о существенных изменениях трудового договора, провести сокращение. Если работник не захочет работать в новых условиях при сокращении, то есть введении одной должности и вывода другой, то ему будет выплачена компенсация – средняя заработная плата за шесть месяцев", - пояснила Л.Некучаева.

Она подчеркнула, что это не прихоть работодателя, а требование трудового законодательства привести штатное расписание в соответствии с профессиональными стандартами.

Как рассказала директор Сыктывкарского медицинского колледжа Вера Пилипенко, профессиональный стандарт "Младший медицинский персонал", включает два варианта должностей: санитар и младшая медицинская сестра по уходу за больными. В случае с работниками ПНИ подходит второй вариант. Медколлелдж может их обучить и выдать соответствующее свидетельство о квалификации. Для поступления на учебу нужно иметь полное среднее образование – 11 классов. Курсы займут не более двух месяцев.

Те, у кого среднего образования нет, заниматься медицинской деятельностью, соответственно занимать соответствующие должности не имеют права. Сначала им нужно закончить школу: либо с помощью вечерней школы, либо с получением среднего специального образования. И после этого получать профессию медсестры по уходу за больными.

Работники поинтересовались, платная ли это услуга.

"Для вас нет. Сейчас мы с министерством труда рассматриваем, как это сделать в интересах персонала за счет средств республики. Мы готовы это взять на себя. Нам важен каждый человек", - сообщила Н.Михальченкова.

Заместитель министра труда, занятости и соцзащиты республики Светлана Суворкина проинформировала, что изменения в штатном расписании Кочпонского интерната, как и других аналогичных учреждений отрасли, будут проводиться после тщательного анализа и аудита кадрового состава учреждений.

Кроме разговора с персоналом Кочпонского интерната, Н.Михальченкова ознакомилась с его инфраструктурой, условиями проживания и услугами.