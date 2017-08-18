Минсельхоз Коми: "Личные подсобные хозяйства должны стать основным звеном сельхозкооперации"

В Коми основным звеном сельскохозяйственной кооперации должны стать личные подсобные хозяйства. Об этом, выступая в Сыктывкаре на межрегиональном семинаре-конференции "Развитие кооперации на селе и устойчивое развитие сельских территории РК", сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Колбасюк.

По ее словам, именно малые формы хозяйствования являются потенциальными участниками кооперативов. В Коми зарегистрировано 527 крестьянско-фермерских хозяйства и более 92 тысяч личных подсобных. На их долю приходится 42% поголовья крупного рогатого скота, 10% поголовья свиней, 90% лошадей. В 2016 году малые формы хозяйствования произвели 18 тысяч тонн молока (33%), 5 миллионов штук яиц (4%).

Личные подсобные хозяйства и КФХ от общего объема продукции производят 35%, крупные сельхозпредприятия - 65%. Ежегодно население выращивает более 90% общереспубликанского объема производства картофеля и около 80% овощей.

Между тем, вклад ЛПХ в поголовье скота и производства молока значительно снизился за последние пять лет и составил около 16 %. Объем продукции в растениеводстве снизился за пять лет на 5,5%, в животноводстве – на 42%.

"Сегодня произвести - не самое главное, главное – выгодно продать продукцию, - отметила Н. Колбасюк. - Решить эту задачу малым формам хозяйствования с каждым годом все сложнее. Самый верный способ - создание сельскохозяйственной потребительской кооперации".

Начало потребкооперации в Коми было положено 15 лет назад. В 2002 году по инициативе Княжпогостского района был создан первый в республике кредитный кооператив "Асъя кыа". В 2010 году на территории республики было зарегистрировано уже 12 сельскохозяйственных потребкооперативов, а в течение последующих шести лет появились еще пять. На сегодня из 16-ти зарегистрированных потребительских кооперативов работает только 12.

Говоря о пользе создания кооперативов, первый заместитель министра отметила, что речь идет о вовлечении сельского населения в экономический оборот, увеличении вклада личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственное производство, обеспечении устойчивого развития сельских территорий, а также сохранении сельского населения и сельского уклада жизни. Для членов кооператива – это повышение доходов, доступность финансовых ресурсов для ведения хозяйства.

По ее словам, кооперация в республике развита очень слабо. Отчасти ее созданию способствовала грантовая поддержка. За три последние года в Коми было поддержано шесть проектов, в основном, на приобретение техники и оборудования. Общий объем поддержки составил шесть миллионов рублей.

"Минсельхоз Коми готов пересмотреть объем господдержки и увеличить финансирование на грантовую поддержку хозяйств, главное, чтобы была инициатива с мест и перспективные проекты, - обнадежила Н. Колбасюк. - Конкурировать с крупными хозяйствами малые формы могут, только объединившись. Создание кооператива – не такая сложная задача. Мы оказываем помощь в подготовке учредительных документов, в составлении бизнес-плана, выделяем господдержку на развитие материально-технической базы кооперативов. Самое главное –найти инициативную группу граждан, которая понимает преимущества работы кооперативов".

В качестве примера она привела опыт других регионов, где создание кооперации начинается с главы сельского поселения, которые ищет инициативных людей. На селе, где каждый что-то производит, почему бы не выращивать больше и не сдавать излишки в кооператив. Глава поселения является координатором по развитию кооперации, создает благоприятную обстановку для работы сельхозорганизаций, привлекает инвесторов, обеспечивает прямую связь между личными подсобными хозяйствами и сельхозорганизациями.

"Почему бы не начать перерабатывать и получать готовую продукцию? – задала Н. Колбасюк резонный вопрос аграриям. - Почему бы ее не реализовывать через федеральные торговые сети или не открыть свою сеть? Натуральные продукты всегда пользовались большим спросом и этим надо воспользоваться. Мы, в первую очередь, обращаемся к главам сельских поселений, потому что кто, как не вы знает, кто чем занимается, кто инициативный и какую продукцию производит. Очень хочется, чтобы после сегодняшнего семинара все разъехались с горящими глазами и захотели что-то сделать".