На выходных погоду в Коми испортит атлантический циклон

18 августа 2017 года, 5:16 |
Фото из архива "Комиинформа"

Антициклон, который в четверг распространил свое влияние на всю территорию региона, не устоит. Практически повторится погодный сценарий прошлых выходных.

В пятницу очередной атлантический циклон, траектория которого проходит через о. Новая Земля на восток, испортит погоду: умеренные дожди, местами с грозами, пройдут на севере, небольшие — на юге. В субботу везде по республике пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, в воскресенье — в восточных районах.

Температура воздуха по территории будет отличаться. В пределах обычных значений ожидается в Заполярье, там по ночам прогнозируется от 1С до .6С, днем в пределах 10...15С. На основной территории температурный фон ожидается выше обычного от 6С на крайнем юге до 4С — на севере.

В ночные часы температура воздуха будет составлять 8...15С, днем 17...22С. На юго-западе в воскресенье 23...26С.

Комиинформ

  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, лето
  Рубрика: Погода
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