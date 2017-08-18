В Койгородском районе День республики отметят волейболом и дискотекой

В Койгородском районе праздничные мероприятия, посвященные 96-летию Республики Коми, начнутся в райцентре с волейбольного турнира под открытым небом и завершатся ретро – дискотекой в Гриве

Культурно-спортивные мероприятия, посвященные 96-летию Республики Коми, в Койгородском районе будут проходить с 19 по 27 августа.

В Управлении культуры, физической культуры и спорта администрации района определились с основными общественно значимыми мероприятиями, которые будут проведены в Койгородском районе в рамках празднования 96-годовщины государственности Республики Коми. Следует отметить, что реализация плановых мероприятий будет осуществляться в течение девяти дней - с 19 по 27 августа.

Первые мероприятия начнутся с субботы, 19 августа. Сперва, МБУ "Спортивный комплекс с.Койгородок" проведет Дворовые игры, в рамках которого с 10 час 30 мин на волейбольной площадке Парка культуры и отдыха с.Койгородок состоится традиционный турнир по волейболу. Затем, с 16 часов там же начнется районный праздник "С Днем рождения, Республика!", в рамках которого пройдет фестиваль хоровых искусств "Созвучие". Организаторами данного мероприятия выступят Управление КФК и С АМР "Койгородский" и МБУК "Койгородское централизованное клубное объединение". Дальше, праздничное мероприятие продолжится эстрадным блоком, в котором ожидается участие самодеятельных артистов райцентра и поселков. В завершении, будет проведена праздничная дискотека, которая продолжится до 2 час ночи.

На следующий день, в воскресенье 20 августа, с 14 час в клубе пос.Зимовка состоится концертная программа "Я вырос здесь и край мне этот дорог". В это же время в клубе поселке Кузьель проведут развлекательную программу для детей. А с 19 час в Центре культуры с.Грива можно будет посмотреть концерт "Ты -мой вечный праздник, край любимый мой".

22 августа, во вторник, в День образования Республики Коми, который для жителей республики объявлен выходным днем, в райцентре пройдет велоквест. Организатором необычного спортивного мероприятия выступит МБУ "Спортивный комплекс с.Койгородок". В клубе пос.Ком проведут беседу на тему - "День Государственного флага", которая начнется с 12 час. С 16 час в Доме культуры пос.Кажым начнут проводить флешмоб - "Мы будущее Республики Коми. В Доме культуры пос.Подзь проведут музыкально-спортивный праздник "С днём Республики!", мероприятие начнется с 17 час. В пос.Нючпас с 19 час в клубе в торжественной обстановке будут награждать победителей и призеров конкурса на лучшую придомовую территорию, после которого состоится концертная программа "Чудесный край - Республика моя!".

25 августа, в пятницу с 17 час 00 минут в пос.Вежью будет проведен конкурс на лучший двор "Лучшая хозяйка". В это же время в Доме культуры пос.Кажым планируют провести литературно- экологическое путешествие "В мире заповедной природы Республики Коми".

26 августа (в субботу) в клубе пос.Седтыдор с 19 час начнется музыкально- развлекательная программа "Республика Коми - твоя и моя".

Праздничные мероприятия, посвященные 96-летию Республики Коми в Койгородском районе завершаться в воскресенье, 27 августа ретро – дискотекой "Распахни, Россия, в пляске ширь души". Мероприятие начнется с 19 час и пройдет в Центре коми культуры с.Грива, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.