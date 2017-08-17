Коми вошла в первую десятку российских регионов, где региональная Система-112 введена в постоянную эксплуатацию

Республика Коми вошла в первую десятку регионов Российской Федерации, где региональная Система-112 введена в постоянную эксплуатацию.

Такое решение принято по итогам государственных приёмочных испытаний в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации "Об использовании единого номера "112" на территории Республики Коми в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услуг".

В составе Системы-112 Республики Коми функционирует два Центра обработки вызовов, расположенных в Сыктывкаре и Ухте, к которым подключено 91 автоматизированное рабочее место сотрудников служб экстренного реагирования, расположенных в 20 муниципальных образованиях Республики Коми. Операторами центров обработки вызовов Системы-112 ежедневно обрабатывается более тысячи звонков, поступающих со всей территории республики. Система-112 является территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системой. Применение современных технологий позволяет единовременно передавать информацию в виде электронной карточки во все привлекаемые экстренные службы.

Техническим оператором Системы-112 определено государственное автономное учреждение Республики Коми "Центр информационных технологий" (ГАУ РК "ЦИТ"), которое выполнило роль интегратора системы на территории Республики Коми. В настоящее время ГАУ РК "ЦИТ" занимается ее совершенствованием, организует техническое оснащение и техническую поддержку программного и аппаратного обеспечения, осуществляет контроль функционирования всех её подсистем, обеспечивает организацию и эксплуатацию сети связи и передачи данных, в том числе каналов связи между элементами Системы-112 и дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб.

Деятельность центров обработки вызовов (основного и резервного) Системы-112 в круглосуточном режиме обеспечивает Государственное казенное учреждение Республики Коми "Управление противопожарной службы и гражданской защиты".

Жители Республики Коми уже оценили положительные результаты внедрения Системы-112. Повысилась доступность экстренных оперативных служб, сократилось время комплексного реагирования всех оперативных служб при крупных и резонансных происшествиях. В ходе внедрения Системы 112 уточнены и оптимизированы межведомственные регламенты реагирования, что позволило повысить слаженность взаимодействия экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба главы РК.