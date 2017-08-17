В ноябре в Сыктывкаре пройдет Кубок России по боксу среди женщин

17 августа 2017 года, 16:43 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Республике Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению Кубка России по боксу среди женщин в столице региона.

Соревнования пройдут в Сыктывкаре на базе Спортивной школы олимпийского резерва №2" с 14 по 20 ноября.

Распоряжением правительства Республики Коми от 16 августа 2017 года № 383-р организационный комитет возглавил заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев, осуществляющий в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры, спорта.

Кроме него, в оргкомитет вошли министр спорта Николай Бережной, министр здравоохранения Дмитрий Березин, начальник управления информационного обеспечения администрации главы Коми Александра Бушуева, мэр Сыктывкара Валерий Козлов и президент федерации бокса в Коми Михаил Бауров.

Комиинформ

  Ключевые слова: бокс, кубок, женщины
  Рубрика: Спорт
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