В Коми скорректируют законодательство о жилой недвижимости с учетом федеральных изменений

Власти Коми приведут в соответствии федеральным изменениям законодательную базу региона в части нескольких аспектов, касающихся сделок с жилой недвижимостью и процедур их госрегистрации.

Как стало известно "Комиинформу", проект нового закона подготовлен Минстроем Коми и предусматривает внесение изменений в ранее принятый закон, в котором прописаны правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса, построенного или строящегося на участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Речь идет о земле, переданной в безвозмездное пользование или в аренду для строительства жилья эконом-класса, для комплексного освоения территории. Прежние правила были установлены соответствии с федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства".

В РФ вступило в силу решение о ликвидации Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и о передаче его полномочий единому институту развития в жилищной сфере.

"С 1 января текущего года госрегистрация недвижимости осуществляется в порядке, установленном законом № 218-ФЗ. Нормы закона № 122-ФЗ "О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в части госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним утратили силу. В связи с этим переименован "Единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в "Единый госреестр недвижимости"", - указано в новом проекте закона, подготовленном Минстроем Коми.

Кроме того, в РФ переименовано ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" в АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ".

Все эти изменения планируется внести в законодательную базу Коми для ее соответствия федеральной. Проект закона будет внесен в Госсовет от лица Главы республики.