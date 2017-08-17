Ансамбль "Лезгинка" покажет в Сыктывкаре самые яркие танцы народов Дагестана

17 августа 2017 года, 15:01 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

Руководители Государственного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" рассказали, что коллектив покажет сыктывкарцам на концерте, который пройдет сегодня в Сыктывкаре.

"Лезгинка" была создана в 1958 году. За неполные 60 лет они побывали практически во всех уголках Советского Союза, 75-и странах мира, но в Коми приехали впервые.

"Когда я узнал, что мы не были в Сыктывкаре, мне даже немного стало стыдно и грустно. Сейчас очень важно объединиться. И такие выдающиеся народные коллективы, как "Утренняя заря" ("Асъя кыа" - прим И.Б.), "Лезгинка" должны сделать все, чтобы сплотить Россию", - заявил генеральный директор ансамбля Джамбулат Магомедов.

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Художественный руководитель "Лезгинки" Зулумхан Хангереев рассказал, что для выступления в Сыктывкаре они подготовили свои лучшие номера, чтобы зрители отдохнули и получили удовольствие. Это будут и лирические, и динамические танцы.

"Мы привезли чисто дагестанскую культуру. 16 номеров. Это полтора часа чистого времени. Один из номеров будет с барабанами. Будут красивые национальные костюмы, и акробатический номер с канатом "Игры в дагестанском ауле". Номера с канатом нет ни в одном другом коллективе, это экзотика. Конечно, мы в одной программе не можем показать танцы всех народов Дагестана, потому что это много времени займет, в нашем фонде триста или четыреста танцев. Поэтому мы привезли самые яркие", - отметил З.Хангереев.

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Директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова поделилась своими впечатлениями от концерта "Лезгинки" на фестивале в Липецке. Ее поразило, что динамические танцы исполняют даже девушки, что необычно для кавказских коллективов.

"Ну, а канат просто бесподобен. Я весь номер закрывала глаза, охала, ахала от страха, что сейчас может что-то страшное произойти. Там такая техника, это настолько должно быть отработано. После концерта я спросила, много ли травм получают артисты при подготовке этого номера. Действительно, много. Чтобы его исполнить, нужно иметь огромное мужество", - рассказала М.Балмастова.

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С провозом реквизита, а это по нескольку костюмов на 50 артистов, вышеупомянутые барабаны и канат, было непросто. Но организаторам удалось договориться с авиакомпанией. Д.Магомедов отметил, что это общая проблема для всех коллективов. И во многом поэтому им не получается показать в других регионов все, на что они способны. М.Балмастова добавила, что и достаточно высокая стоимость билетов на концерт обусловлена в том числе и дополнительными транспортными расходами. Коллектив не ставит перед собой задачу зарабатывать на зрителях. Хорошо, если получается не уйти "в минус".

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Ансамбль приехал в республику в рамках проекта "Россия на века". Он появился 7-8 лет назад после событий на Манежной площади, когда провокаторы призывали к межнациональной розни. Тогда у Д.Магомедова появилась идея привезти все лучшее искусство Кавказа в Москву. 12 коллективов тогда дали концерт в Кремлевском дворце, на который пригласили и тех, для кого Кавказ был раздражителем. Например, футбольных фанатов, ультраправые группировки которых известны своим национализмом.

После этого география проекта выросла до общероссийских масштабов. Большинство субъектов Российской Федерации представляют свои народные коллективы в других регионах.

В Коми "Лезгинка" даст два концерта: в Сыктывкаре и Ухте. 17 августа концерт состоится на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми. С Ухтинскими зрителями встреча пройдет 18 августа в городском Дворце культуры.

Илья Баканов

  Ключевые слова: танцы, концерт, дагестан
  Рубрика: Культура
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