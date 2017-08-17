В интинском баре "Крафт" запретили продавать алкоголь в ночное время

Верховный суд Коми оставил без изменения решение Интинского городского суда, который запретил местному бизнесмену торговать ночью алкоголем.

Обращению в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой было установлено, что ИП оказывает услуги общественного питания в баре "Крафт", сообщает прокуратура Коми. В этом же баре продают в розницу алкоголь, в том числе в ночное время

Статья 1 Закона Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ "Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции" на территории Коми не допускает розничную продажу алкогольной продукции с 22.00 до 8.00 в нежилых помещениях жилых многоквартирных домов.

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи разрешена только в ресторанах,, барах, кафе.

Рассматриваемое помещение под названием бар "Крафт" с режимом работы 24 часа не соответствовало ни одному из видов предприятий общественного питания.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании незаконными действий ИП по продаже алкогольной продукции в торговой точке ночью и запрете на продажу. Интинский городской суд исковые требования прокурора в полном объеме.

Ситуация до полного устранения отмеченных нарушений остается на контроле прокуратуры города Инты.