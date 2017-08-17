Пять фигурантов "дела Гайзера" обжаловали арест

Московский городской суд сегодня приступил к рассмотрению жалоб на арест пяти фигурантов "дела Гайзера" и самого Вячеслава Гайзера.

Как пояснили "Комиинорму" в суде, жалобы поступили от экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, предпринимателей Льва Либинзона и Валерия Веселова, экс-начальника Управления информации администрации главы Коми Павла Марущака и бывшего заместителя главы Алексея Чернова.



У подозреваемых 19 и 20 сентября истекают сроки содержания под стражей.

Адвокаты не раз заявляли, что следственные действия давно закончились, а изучение материалов дела займет не менее полугода. "Накануне ЕСПЧ (Европейский суд по правам человекам - прим.ред) вновь признал нарушение прав россиянина, подвергнутого необоснованно длительному содержанию под стражей. Как и в этом случае, срок предварительного заключения В.Гайзера неоднократно продлевался под предлогом, что он может оказать давление на свидетелей без доказательств. Считаем возможным поднять вопрос чрезмерных сроков содержания подзащитного под стражей до окончательного разрешения дела", - считает адвокат Вячеслав Леонтьев.

Под стражей также находятся экс-председатель правительства Коми Константин Ромаданов, срок заключения которого истекает 20 сентября. Под домашним арестом до 19 сентября останется Демьян Москвин.

***По "делу Гайзера" Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 года поместил под стражу 15 фигурантов. Арестованы бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, "финансисты-технологи": Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр Гольдман, Валерий Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либинзон, Наталья Моторина, Михаил Хрузин.

16-й фигурант дела Юрий Бондаренко взят под домашний арест. В марте этого года под домашний арест был отпущен Д.Москвин. В начале мая под домашний арест по ходатайству следствия отпустили и Е.Самойлова, с самого начала признавшего вину и давшего показания на других фигурантов. В начале июля под домашний арест была отпущена Н.Моторина.

В начале августа 2016 года А.Фаерштейн покончил с собой в московском СИЗО "Матросская тишина".

По версии следствия, целью деятельности возглавляемого В.Гайзером, А.Зарубиным, А.Черновым и В.Веселовым преступного сообщества было завладение государственным имуществом путем мошенничества.