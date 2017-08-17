Минздрав Коми призывает беременных воздержаться от поездок за границу

17 августа 2017 года, 10:51 | Сыктывкар
Фото Минздрава Коми

Беременным женщинам на поздних сроках рекомендовано воздержаться от поездок за границу в связи с риском заболеваниями энтеровирусными инфекциями. Об этом на пресс-конференции Минздрава Коми сообщила главный специалист республики по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

В настоящий момент всплеска энтеровирусных инфекций на территории республики не наблюдается. Энтеровирус "привозят" в республику не только из Турции, но и с юга России.

Медик отметила, что большую опасность энтеровирусные инфекции представляют для беременных женщин на поздних сроках, поскольку в результате перенесенного матерью заболевания может пострадать сердце ребенка.

"Вирус передается не только орально-фекальным, но всеми остальными известными способами - и вертикальным, и контактным, - пояснила Т. Безуглая. – Дети, как правило, подхватывают вирус в бассейнах, где глотают зараженную воду, и в игровых комнатах".

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов добавил, что самолеты с туристами, прибывающими из-за границы, осматриваются специалистами ведомства. Прибывающие могут ступить на землю Коми только после обследования тепловизором, который подтвердит отсутствие температуры.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: энтеровирус, минздрав коми
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:11 16.08.2017
В Коми планируется завершить иммунизацию до 1 ноября
13:22 16.08.2017
На Коми надвигается "Мичиган"
17:37 15.08.2017
"То, что доктор прописал": адаптируем первоклассника к школе


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео