Минздрав Коми призывает беременных воздержаться от поездок за границу

Беременным женщинам на поздних сроках рекомендовано воздержаться от поездок за границу в связи с риском заболеваниями энтеровирусными инфекциями. Об этом на пресс-конференции Минздрава Коми сообщила главный специалист республики по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

В настоящий момент всплеска энтеровирусных инфекций на территории республики не наблюдается. Энтеровирус "привозят" в республику не только из Турции, но и с юга России.

Медик отметила, что большую опасность энтеровирусные инфекции представляют для беременных женщин на поздних сроках, поскольку в результате перенесенного матерью заболевания может пострадать сердце ребенка.

"Вирус передается не только орально-фекальным, но всеми остальными известными способами - и вертикальным, и контактным, - пояснила Т. Безуглая. – Дети, как правило, подхватывают вирус в бассейнах, где глотают зараженную воду, и в игровых комнатах".

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов добавил, что самолеты с туристами, прибывающими из-за границы, осматриваются специалистами ведомства. Прибывающие могут ступить на землю Коми только после обследования тепловизором, который подтвердит отсутствие температуры.