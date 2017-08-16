Перспективы "Интаугля" обсудят на совещании в Минэнерго России

16 августа 2017 года, 18:25 | Инта

Перспективы "Интаугля" обсудят на совещании в Минэнерго России, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми. Планируется, что во второй половине августа под председательством министра энергетики России Александра Новака состоится совещание по вопросам развития угольных генераций Российской Федерации. Как ожидается, в рамках обсуждения будет поднят вопрос сохранения работы Череповецкой ГРЭС в режиме угольной генерации, которая в настоящее время обеспечивается отсевом ОАО "Шахта "Интинская".

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов. 3 августа он принял участие в рабочей встрече с заместителем министра энергетики Росси Анатолием Яновским по вопросам урегулирования ситуации на интинском предприятии.

Также Николай Герасимов отметил, что в настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 - основным потребителем интинского угля – по изменению схемы расчетов между энергетической компанией и АО "Интауголь". Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчеты с шахтой за поставленный уголь. Сейчас на складе предприятия 170 тысяч тонн угля, его реализация позволит частично погасить задолженность по заработной плате.

Напомним, АО "Интауголь" было создано в марте 2017 года на базе прежнего предприятия, чтобы обеспечить возможность продолжения производственной деятельности угледобывающей компании.

Руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора, который смог бы обеспечить выход предприятия на стабильную работу.

По поручению Главы Коми Сергея Гапликова на погашение долгов перед интинскими шахтерами по зарплате и иным социальным выплатам за последние месяцы было направлено свыше 166 миллионов рублей.

Комиинформ

  Ключевые слова: интауголь
  Рубрика: Экономика
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