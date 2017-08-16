На домах Усинска поселились Винни-Пух и юные футболисты

К 96-летию Коми и Дню города на стенах усинских зданий появились граффити. Рисунки, созданные профессиональными художниками, преобразили серые фасады и придали им новый облик.

Совместный проект администрации Усинска и ООО "ЛУКОЙЛ Коми" стартовал в 2016 году. Его основная идея – создать яркий образа города и сделать его среду благоприятной.

Год назад рисунки появились на остановках и фасаде музейно-выставочного центра "Вöртас". Их авторы – художники–декораторы республиканского театра драмы им. В.Савина Максим Умпелев и Наталья Павлицкая. В этом году к их команде присоединился еще один художник - уроженец Усинска, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, Андрей Кожевников.

Планировалось, что художники разрисуют магазин, который расположен рядом с обновленной детской площадкой на пересечении улиц 60 лет Октября и Парковой. Рисунок на морскую тематику должен был стать ее продолжением. Но реализовать эту задумку не удалось. поэтому на стене дома №13 по улице Парковой появилось граффити по мотивам советского мультфильма про Винни-Пуха. Мультгерои отлично вписались в общую картинку и придали пространству масштабность.

"Теперь дети, играя на площадке, смогут любоваться этим арт-объектом. Как и малыши из села Усть-Уса, которым наш социальный партнер также подарил детскую площадку", - отметили в администрации Усинска.

Стены культурно-спортивного комплекса художники оформили в футбольной тематике. Динамичный рисунок олицетворяет молодость и жизнь города, рассказывает об активном и здоровом образе жизни усинцев.

Совсем скоро творческая команда закончит еще одну работу. По словам молодых художников, самое сложное — это работа на большой высоте. Кроме того, порой мешает ненастная погода. Кстати, на все усинские арт-объекты у них ушло около 400 баллончиков с краской.