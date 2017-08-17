В Коми - более девяти тысяч вакансий. По данным Службы занятости региона, на середину августа в Коми имеется 9951 свободная должность

Уровень безработицы составил 1,5% от общего числа экономически активного населения, что меньше статистических показателей за прошлые месяцы.

Официально безработными в Коми зарегистрированы 7208 человек, из них 430 - с инвалидностью.

Численность зарегистрированной безработной молодежи от 16 до 29 лет - 1733 человека, что составляет 24%.

В городах республики ЦЗН насчитывает 4028 нетрудоустроенных граждан, в районах - 3180.

Наиболее благоприятная ситуация по трудоустройству, согласно свежим данным, складывается в столице Коми, Усинске, Ухте, из сельских районов - в Усть-Вымском, Усть-Куломском и Корткеросском районе.