В Коми планируется завершить иммунизацию до 1 ноября

16 августа 2017 года, 15:44 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Минздрав Коми планирует завершить иммунизацию населения от гриппа до 1 ноября. Об этом на пресс-конференции в Минздраве Коми, посвященной вакцинопрофилактике гриппа и ОРВИ, сообщила главный специалист эпидемиолог республики Нина Овчинникова.

По ее словам, в текущем эпидсезоне планируется охватить вакцинацией 40% жителей республики. Для вакцинации взрослых закуплено 236 950 доз вакцины, детей - 108 600. К настоящему моменту в Коми в полном объеме поступила вакцина для взрослых, до конца недели поступит 50% от общего количества вакцины для детей.

Дополнительная вакцинация будет проведена за счет средств учреждений и страховых компаний. Также желающие в частном порядке смогут платно приобрести импортную вакцину. В прошлом году около 22 тысяч жителей республики приобрели импортные вакцины за свой счет.

"Бесплатная вакцинация традиционно проводится группам риска – это дети, медработники, педагоги, пожилые граждане старше 80-ти лет, граждане с хроническими заболеваниями, - пояснила Н. Овчинникова. – В этом сезоне мы также планируем вакцинировать 500 беременных женщин. Кроме того, руководителям птицеводческих хозяйств в связи с риском возникновения "птичьего гриппа", который отличается высокой летальностью, будет поставлена задача за собственный счет вакцинировать не менее 75% работников".

Минздрав Коми поставил задачу перед лечебными учреждениями завершить иммунизацию до 1 ноября этого года.

"Чем раньше мы начнем вакцинации, тем больше людей успеем привить к началу эпидсезона", - отметила Н. Овчинникова. - В этом году бесплатная иммунизация будет проводиться вакцинами "Совигрипп" и "Ультрикс".

Стоимость платной вакцинации составит от 240 до 300 рублей в зависимости от медучреждения. Чтобы сделать платную прививку, взрослым достаточно обратиться напрямую в прививочный кабинет местной поликлиники. Визит к терапевту не потребуется, так как фельдшер в прививочном кабинете имеет право самостоятельно осмотреть пациента перед прививкой.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: минздрав коми, иммунизация, вакцинация
  Рубрика: Общество
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