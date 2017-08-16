На улице Коммунистической в Сыктывкаре появится тактильная плитка, а также сигнальные столбики перед пешеходными переходами. Пока только на ее отдельных участках, которые благоустроили этим летом, изыскав дополнительные средства из муниципальной казны.

В дальнейшем рассматривается вариант проложить плитку по всей улице, как и во всех крупных городах страны. Об этом в ходе осмотра центральной улицы столицы Коми заявил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Асфальтирование Коммунистической обошлось в 14,9 миллионов рублей. В эту же суму вошли средства на специальную тактильную плитку для маломобильных групп населения и сигнальные столбики на пешеходных переходах.

Как заметил главный архитектор города Владимир Рунг, новшество станет полезным не только для людей с особыми потребностями здоровья.

"Это полезно и для тех, кто любит ходить по улицам, уткнувшись в смартфоны, чтобы чувствовать препятствие", - пояснил он.

Пока речь идет только о плитке и столбиках близ пешеходных переходов возле Театральной площади, а также по другую сторону - в районе пединститута.

Тактильная плитка заказана в Вологде. На обозначенных участках она появится до конца августа.