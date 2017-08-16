На улице Коммунистической в Сыктывкаре появится тактильная плитка

16 августа 2017 года, 15:18 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

На улице Коммунистической в Сыктывкаре появится тактильная плитка, а также сигнальные столбики перед пешеходными переходами. Пока только на ее отдельных участках, которые благоустроили этим летом, изыскав дополнительные средства из муниципальной казны.

В дальнейшем рассматривается вариант проложить плитку по всей улице, как и во всех крупных городах страны. Об этом в ходе осмотра центральной улицы столицы Коми заявил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Асфальтирование Коммунистической обошлось в 14,9 миллионов рублей. В эту же суму вошли средства на специальную тактильную плитку для маломобильных групп населения и сигнальные столбики на пешеходных переходах.

Как заметил главный архитектор города Владимир Рунг, новшество станет полезным не только для людей с особыми потребностями здоровья.

"Это полезно и для тех, кто любит ходить по улицам, уткнувшись в смартфоны, чтобы чувствовать препятствие", - пояснил он.

Пока речь идет только о плитке и столбиках близ пешеходных переходов возле Театральной площади, а также по другую сторону - в районе пединститута.

Тактильная плитка заказана в Вологде. На обозначенных участках она появится до конца августа.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Сыктывкар, строительство, инвалиды, дороги
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

21:54 15.08.2017
Участники проекта "Мы рядом" погрузились в телевизионную "кухню" и побывали в роли настоящих ведущих
12:59 15.08.2017
Участнику проекта "Мы рядом" с помощью жертвователей удалось собрать на имитатор ходьбы треть суммы
12:44 01.08.2017
Спасти ребенка: 14-летняя Наргиза Уганова мечтает обрести заботливых и любящих родителей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео